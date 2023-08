季節のおすすめ商品 PINKFLOYD ピンクフロイド タイダイ バンドTシャツ ロック 狂気 ロゴ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

ご覧頂きありがとうございます!

即購入大歓迎です!

ピンク・フロイドは、イングランド出身のロックバンド。「フロイド」と略称されることもある。 プログレッシブ・ロックの先駆者としても知られ、同ジャンルにおける五大バンドの一つとされている。

カラー...ブルー

袖丈...半袖

柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

ネック...Uネック

季節感...春, 夏, 秋, 冬

サイズ M

肩幅 約41

身幅 約48

着丈 約65

袖丈 約18

#SYS出品中

✨フォロー割引はプロフィールご確認下さい

プラスお値下げは必ず

この価格なら絶対購入するという

価格ご提示下さい!常識の範囲であれば

全て対応させて頂きます(^^)✨

★発送につきまして★

全て送料無料のメルカリ便

保証付き匿名配送です。

■アカウントの商品について■

人気のUSA古着のTシャツやトレンドの柄シャツ、スウェットやパーカーやヴィンテージ。

アメリカ古着のカレッジやストリート、サーフ系にカジュアル、レトロ。

チノパンやデニム、ハーフパンツに合う

だぼっと着る、ゆるダボトップス、ロングスリーブ、スリーブロゴ。

オーバーサイズのビッグシルエットファッション。

春夏秋冬のコーディネートを90sビンテージ好きの

古着男子、古着女子のみならず全ての方に

お楽しみ頂きたく思いますm(_ _)m

全て1点物ですので少しでも気になった方は

ご検討宜しくお願いします!

80s 韓流 90's 90年代 ナインティーズ バックロゴ

ビッグロゴ 刺繍ロゴ ワンポイントロゴ ロンT

tシャツ Tシャツ メンズ レディース ジャージ

管理No.

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

