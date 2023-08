日本人気超絶の sacai 20aw カーゴパンツ ワークパンツ/カーゴパンツ

商品名:ベルテッドウールワイドカーゴパンツ

サイズ:2カラー:カーキ

AD:2020 sacai20AWのランウェイにも登場したカーゴパンツになります。

ゆとりがあるワイドな作りとなっております。また裾にはドローコードが着いており絞ることでランウェイの時のような独特なシルエットになります。

購入後2〜3度ほど着用しておりますが、特に目立つ傷みや汚れ、変色等はないかと思います。

あくまでも中古品となりますので、ご理解いただける方はご検討下さい

表記 2

・ウエスト約80cm

・股上 約37cm

・股下 約77cm

・腿幅 約36cm

・裾幅 約26.5cm

カラー···グリーン

パンツ丈···フルレングス

素材···ウール

シルエット···ワイド

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド サカイ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

