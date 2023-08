POLO RalphLaurenの大人気シリーズ♪

商品の情報 ブランド ラルフローレン 商品の状態 新品、未使用

POLO RalphLaurenの大人気シリーズ♪ビッグポニーのリュック(ブラック)です。刺繍がワンポイトになっており男女共に使用できるデザインです♪型番:RAS10020ABLACK新品タグ付き/未使用正規品※即購入OKこの価格での新品状態は現在では入手困難です。定価は2万以上だったかと記憶しています。新品ではありますが、タグには折れ・劣化がありますので神経質な方はご遠慮ください。お取り置き不可。即購入最優先です♪※不規則な勤務のため、コメントにすぐに回答できない場合がございます。値下げ交渉中もメルカリ規約に従い即購入を最優先しています。回答待ちの間に売り切れる場合が多々ありますので、その場合はご容赦くださいm(__)m

