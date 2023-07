【美品】noir kei ninomiya ノアールケイニノミヤフリルボンバージャケット MA-1 フライトジャケット 2016AW

●サイズ

サイズ : S

身幅 : 46cm

肩幅 : 47cm

袖丈 : 56cm

着丈 : 43cm

平置き実寸

●状態

使用感あるものの目立った傷や汚れありません。

フリルの先に毛玉がついています。画像でご確認ください。

●素材

本体

ポリエステル100%

袖部分

ナイロン100%

リブ部分

アクリル64%

毛26%

ポリエステル9%

ポリウレタン1%

裏地

キュプラ100%

中綿

ポリエステル100%

●取り扱いブランド

UNIQLO(ユニクロ) GU(ジーユー) NIKE(ナイキ) adidas(アディダス) stussy(ステューシー) bape (エイプ) goodenogh (グッドイナフ) the north face(ノースフェイス) paul smith(ポールスミス) tomy Hilfiger(トミーヒルフィガー) com de garcon(コムデギャルソン) BURBERRY(バーバリー )

カラー···ブラック

着丈···ショート

柄・デザイン···無地

素材···ナイロン

ジップ・ボタン···ジップアップ

フード···フードなし

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ノワールケイニノミヤ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

