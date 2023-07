最旬ダウン 今期ジャーナルスタンダード新品ティアードブラウス　他ヨーコチャン、ビームスなど シャツ/ブラウス(七分/長袖)

色···ブルー

柄・デザイン···無地/ワンポイント

先日購入いたしましたが、試着せず購入したのでサイズが合いませんでした。

人気商品で、二子玉川ユナイテッドアローズでは完売でした。写真ではシワがありますが、新品を畳んでいて出したばかりだったからです。あえてアイロン等せず、新品のまま出品いたします。

1枚で完結!気分が上がるティアードブラウス。

昨年人気だったベーシックカラーに加えて、今年らしい爽やかなカラーが新色で登場しました。

柔らかなコットンに洗いをかけて風合いを出した生地で贅沢にギャザーを入れ、ティアードディテールも取り入れた1枚で着映えするブラウス。

袖はふんわりとボリュームが出るようにギャザーやタックを入れて女性らしさをだしていて、動くと揺れるティアードが、シンプルになりがちな春夏のスタイリングを華やかにしてくれます。

ヒップが隠れるくらいの着丈なので、細身のボトムとの相性も◎

**********************

透け感:あり

裏地:なし

伸縮性:なし

光沢感:なし

生地の厚さ:薄手

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ジャーナルスタンダード 商品の状態 新品、未使用

