TOSHIBA REGZA V30 40V30

BS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナ

DLNA対応有

HIGH DYN. RANGE_ST: NO HDR

LEDバックライト有

LED種類: エッジライトLED

NETFLIX

WEB CONTENT ACC

color: BLACK

アクトビラ対応種類: アクトビラビデオ・フル対応

アスペクト比: 16:9

アプリ対応: アプリ プリインストール

イーサネット端子有

ディスプレイタイプ: LCD(液晶)

ハイビジョン対応: FULL HD

地上波デジタルチューナ有無数: 地上D3チューナ有

外付けHDD対応有

多段階評価2014カラーTV: 5

画素数クラス別(横): 1920−3839

画素数クラス別(縦): 1080−2159

画面サイズ・クラス別3: 36−41インチ未満

画面サイズ・クラス別4: 40インチ

省エネ基準目標年度: 2012年度

電源タイプ: ACタイプ

高速液晶表示: 60ヘルツ

#東芝

#TOSHIBA

REGZA40インチ液晶テレビ(フルHD)です。

動作確認済み。

付属品

・説明書

・B-CASカード

・電源コード

・純正リモコン

細かな傷ありますが、視聴に関して気になる点はありません。但し、主観のため、中古品である事ご理解頂ける方のご購入お待ちしております。

新生活でとりあえずTV必要な方如何でしょうか?

値下げ交渉不可。

商品の情報 ブランド 東芝 商品の状態 目立った傷や汚れなし

