【メーカー直送】 QUATTRO GATTI クアトロガッティ ベルト ベルト

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閲覧ありがとうございますQUATTRO GATTI クアトロガッティ ベルトです5年以上前に購入したものカラー:茶系全長101㎝ピンの先端から①78㎝②80.5㎝③83.5㎝④85.5㎝⑤88㎝トータル5つの穴です幅3.3㎝バックル4.5㎝ 横5.5㎝全て計測は素人計測ですので目安にて。一度人の手に渡ってますのでUSED商品としてのご理解、24時間以内にご入金可能な方のみご購入ください神経質な方のご購入はお控えください即購入可能

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