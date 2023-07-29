季節のおすすめ商品 COACH コーチ バッグ 2way ミッドナイトメトロポリタン ビジネスバッグ ビジネスバッグ

コーチ

TUMI ビジネスバッグ 66003D HARRISONダナーブリーフトート

ミッドナイトメトロポリタン

PORTERポーター 2way

F59141

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カラー ブラック

3way PORTER ブリーフケース ポーターリフト



ブリーフィング C3ライナー ビジネス リュック

素材 クロスグレインレザー

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万双 ブライドルレザー ブリーフケース B4サイズ

サイズ

極美品☆THE NORTH FACE SHUTTLE シャトル 3way グレー

H約30cm×W約42cm×D約11.5cm

アメリカ製 ビジネスバッグ 本革 メンズ 通勤 COACH コーチ X6526

持ち手約38cm

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ショルダー約92cm〜約148cm

美品 TUMI ALPHA3 スリム・スリーウェイ・ブリーフ 2603182D3



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素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。

【未使用】COACH コーチ 2way レザー ビジネスバッグ ブラウン



ACE ビジネス リュック バッグ Darwin

レザー

4BH23 aniary アニアリ レザー ビジネスバッグ ブリーフケース 黒

外側 マグネットポケット×1、ファスナー付ポケット×1

TUMIトゥミ ALPHA 3WAYバック

内側 オープンポケット×4、ファスナー付ポケット×3

TUMI トゥミ Limited 3way 26180DR2Eブリーフ



フジタカ バッグ トートバッグ FUJITAKA レザー A4可

一度使用したのみの極美品です。

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商品の情報 商品の状態 未使用に近い

コーチミッドナイトメトロポリタン F59141カラー ブラック素材 クロスグレインレザーサイズH約30cm×W約42cm×D約11.5cm持ち手約38cmショルダー約92cm〜約148cm 素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。レザー外側 マグネットポケット×1、ファスナー付ポケット×1内側 オープンポケット×4、ファスナー付ポケット×3一度使用したのみの極美品です。1箇所薄らキズ？ありですが、ほとんど分からないです。写真で確認ください。↑リペアしてほぼ見えません。#コーチ#レザーバッグ#トートバッグ#ショルダーバッグ#2way#2wayバッグ

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