専用ページになります(*^^*)

他の方の御購入は、お控え下さい!

こちらから宜しくお願い致します♡

繊細で上品なペイズリープリントで、大人の女性にも着こなしやすく仕上げたマキシ丈ワンピース。

前を開けて羽織りのようにもお召しいただける2WAYタイプによって、多彩なコーディネートを楽しめる一着です。

薄手の落ち感のあるしなやかなバックサテン地の風合いがエレガントな印象。

裾に向かって分量をとった贅沢なシルエットがより華やかなアクセントをプラスします。

ウエストには華奢なベルトを添えてメリハリの効いたシルエットを表現しました。

春らしいカラーパレットも視線を惹き付けるシーズンスタイルにぴったりな一品です。

◆サイズ:36サイズ

着丈128 肩幅37 袖丈59 身幅46.5

袖幅18 ウエスト93

(インナー)

着丈62 ウエスト62~92.8

ヒップ104.5

◆カラー:キナリ

◆素材:ポリエステル 100%

定価 52800円

❌付属のキャミソールが有りません。

お色違いを広瀬アリスさんが番組で着用され、大人気のワンピースです♡

ネイビーを着用しておりますので、こちらを出品致します♬

これからのシーズンにピッタリな、とても可愛いワンピースです♬

お探しの方がいらっしゃいましたら、是非♡

11500

商品の情報 商品のサイズ M ブランド グレースコンチネンタル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

