代引き人気 《単衣■訪問着■刺繍＊誰が袖野花模様■背紋有■黒紫◆正絹着物◆SP6-1》 着物

www.inba.net
お知らせ
ログイン
会員登録
出品
商品の説明
《単衣■訪問着■刺繍＊誰が袖野花模様■背紋有■黒紫◆正絹着物◆SP6-1》
大正時代 子供用着物 袷仕立て 七五三 ひな祭り
東レシルック 単衣 T Sシステム製法 ちりめん加工 両面プリント 洗える着物
振袖 白牡丹 レトロ風デザイン 長襦袢付き コーディネート セット 裄66 M
肌あたりは滑らか、ストンと落ちる
大衆演劇 踊り着物振り袖 裾引き(子供用)
上質の重みを感じる暗い紫色の絹地。
フォロ割★317 夏帯 18点まとめ売り
古典柄の豪華な刺繍のデザイン( ・◡・ )♫•*¨
着物 帯 袋帯 特級正絹 京都西陣織 西陣輝洸 安治郎 全通
豪華な誰が袖と野に佇む花草の文様。
値下げ交渉ＯＫ！アンサンブル 麻の葉 本場白大島紬 正絹 Ｕ５０８
濃密なつやを放つ刺繍糸と金彩の輝きがエレガント。
アンティーク着物 縮緬 しつけ付 ウグイス梅 地紋 大正ロマン 正絹 No.20
洗練された気品あふれる美しい着姿に♪
夏袋帯 紗織 未使用
東レシルック 紋紗 新品 反物 未仕立て品
日本の伝統色では黒紅色と檳榔子染の中間色。
2k12-13 引き振袖 時代人物模様 薄い緑色 仕付
こっくりとした穏やかな黒紫色です( ・◡・ )♫•*¨
夏物 西陣織絽九寸名古屋帯 名門・ふくい織物謹製【綿芯御仕立て付き】①
専用帯201 ●高級 正絹 金駒刺繍 絽ざし 絽綴れ 夏帯 袋帯
6月、9月に着用とされる単衣着物ですが、
新之助上布 着物または浴衣 綿麻 パステル ピンク
気温の変化により最近では
森林模様 お召の付け下げ 着物
5月や10月でも着用される方も
RDK25 銀座おおぎ屋 金泥箔+金箔 上級者垂涎の高級帯
多くいらっしゃいます(*^_^*)
銘仙 着物 ピンクの花柄 木蓮 大きめアンティーク
西陣織り全通袋帯&丹後ちりめん色無地のセット
＊他にも多数出品中ですので、
VFB 今月の和樂 京都仕立て 人気色六通柄袋帯 正絹 京都仕立て
是非、ご覧下さいませ♪
1863.幻の染 辻が花 作家物 袋帯 お太鼓柄 金通し 落款 正絹 着物
弥栄織物 シーズンレス帯 西陣織
生成りに臙脂色の粋な博多織
＊和裁師ですので、サイズ等、
専用帯22 ●高級 正絹 六通 袋帯 長尺
お直しについてはご相談下さい♪
新品未使用箱付 カレンブロッソ カフェ草履 ゴールド M 新作
染刺工芸 大羊居 東京友禅 訪問着 駒刺繍 笹梅 金彩 m-s8261
素材 表地 ： 正絹
特選 訪問着 着物 ぎをん齋藤 身丈163cm 裄66cm L A846-10
背伏 ： あり
本場大島紬 着物 7マルキ カタス 泥染 窪田織物 裄64 Ｍ 中古 sn676
居敷当 ： あり
小振袖 お出かけやパーティーなどにお値打ちの時代衣装
広衿 ・ ひきひも
【S283】着物 反物 帯地 ハンドメイド素材 珠光錦 グレー×青
留袖 着物 新品未使用 値札付き 48万円
夏着物 付け下げ 絽 正絹 白鷺 桔梗 草花 単衣 訪問着 一つ紋 159
対応身長 149cm～163cmの方。
浄土真宗法衣 合物五条袈裟
専用 V656.485.581.601.616●5点セット
サイズ 身丈（肩から）4尺2寸（159cm）
R10NK 今月のとなみ帯特集 老舗名門の一生もの 美しいキモノ掲載
袖丈 1尺3寸（49cm）
【希少】 振袖を着た少女柄の反物 レトロ可愛い 着物 小紋
専用帯806 ●高級 正絹 紬 江戸紅型 袋帯
裄（肩幅＋袖幅） 1尺7寸（64cm）
呉県刺繍 茶屋辻と様々な花模様の訪問着 着物
肩幅 8寸5（32cm）
黒留袖 正絹縮緬地 比翼仕立て 金箔地の吉祥絵羽柄に松竹梅と菊柄 T14
袖幅 8寸5（32cm）
新品未使用 帯 まとめ売り 9点 全て仕付け糸付き
美品 夏物 裄65.6ｃｍ 二重紗 訪問着（正絹）仕立上り＜Hs545＞
前幅 6寸3（24cm）
【2885】着物 小紋 正絹 袷 七宝 雲取 梅 楓 褐返色 単品販売♪
後幅 7寸5（28.5cm）
吉乃一廉 道中着 ロング丈 スリーシーズン 枝葉紋紗 未使用m-3s2724
アンティーク 大島紬 着物 正絹 10着 まとめ売り 1789
お直し 裄直し(5000円)
美品♪高級 【正絹 小紋】 着物 光沢 高貴な雰囲気♪
肩 1.5㎝ 袖 2.5㎝ 長さだし可能
錦紗 羽織 黒 アンティーク レトロ 着物
博多帯 八寸帯 正絹 きなり 3m66cm 松葉仕立て 締めやすい‼️値下中
身丈直し（7500円）
和小物さくら ハート ❤︎ 帯揚げ 正絹 藍白×紫 輪出し 絞り 橘地紋
あげ 3㎝ 身丈だし可能
特選 フォーマル袋帯 ～有職文様～ 嬉しい【全通柄】 パールトーン加工 新品です
値下げ交渉ＯＫ！Ｓ寸 白地 紋意匠 金銀彩染 訪問着 正絹 Ｕ３９３
▲▲宜しくお願いします。▲▲
新品未使用 西陣帯 正絹 唐織 仕立て上がり 太鼓作り帯
訪問着 乱針刺繍 短冊松文 金糸 さが美扱い mop902
#着物大好き
【曇りときどき晴れ様 専用】卒業袴 二尺袖着物＋袴＋重ね衿(縫い付け済み)
#oharikoichiba
K-1519 本場大島紬 松井佚鴦 叩き染 証紙付 格子に松柄
花嫁 5点セット
単衣、一重、単、袷、パーティ、母、ママ、結婚式、二次会、お宮参り、
値下げ交渉ＯＫ！夏物 紗紬 短冊柄 付下げ 正絹 Ｕ５８０
観劇、美術館、京都、撮影、訪問着、付下げ、小紋、色無地、かわいい
O-2302 袋帯 唐織 四季の花々 地紙紋
商品の情報
商品の状態
目立った傷や汚れなし
新品 重要無形文化財 手紡ぎ糸・手織り 本場結城紬 紺色無地 反物 着物 正絹
帯640 ●高級 正絹 本場筑前博多織 全通 名古屋帯
小紋 表手引染 堅牢染 金彩 紋意匠 八掛付き 紅檜皮色 正絹 反物
名古屋帯 塩瀬
新品 一乃倉 ショール ストール
白鳳花蝶の舞 袋帯 着物
美品 訪問着 無地用 西陣織 袋帯 （正絹）未使用 ＜Fｓ766＞
新品正絹上質小紋 R＊＊(訪問着、紬、袋帯なども出品しています)
新品未使用 しつけ糸付 正絹 色無地 鬼ちりめん 長襦袢 高級まわた紬帯セット
《単衣■訪問着■刺繍＊誰が袖野花模様■背紋有■黒紫◆正絹着物◆SP6-1》肌あたりは滑らか、ストンと落ちる上質の重みを感じる暗い紫色の絹地。古典柄の豪華な刺繍のデザイン( ・◡・ )♫•*¨豪華な誰が袖と野に佇む花草の文様。濃密なつやを放つ刺繍糸と金彩の輝きがエレガント。洗練された気品あふれる美しい着姿に♪日本の伝統色では黒紅色と檳榔子染の中間色。こっくりとした穏やかな黒紫色です( ・◡・ )♫•*¨6月、9月に着用とされる単衣着物ですが、気温の変化により最近では5月や10月でも着用される方も多くいらっしゃいます(*^_^*)＊他にも多数出品中ですので、 是非、ご覧下さいませ♪＊和裁師ですので、サイズ等、 お直しについてはご相談下さい♪素材 表地 ： 正絹 背伏 ： あり 居敷当 ： あり広衿 ・ ひきひも対応身長 149cm～163cmの方。サイズ 身丈（肩から）4尺2寸（159cm） 袖丈 1尺3寸（49cm） 裄（肩幅＋袖幅） 1尺7寸（64cm） 肩幅 8寸5（32cm） 袖幅 8寸5（32cm） 前幅 6寸3（24cm） 後幅 7寸5（28.5cm）お直し 裄直し(5000円) 肩 1.5㎝ 袖 2.5㎝ 長さだし可能 身丈直し（7500円） あげ 3㎝ 身丈だし可能 ▲▲宜しくお願いします。▲▲#着物大好き#oharikoichiba単衣、一重、単、袷、パーティ、母、ママ、結婚式、二次会、お宮参り、観劇、美術館、京都、撮影、訪問着、付下げ、小紋、色無地、かわいい
商品の情報
商品の状態
目立った傷や汚れなし
代引き人気 《単衣■訪問着■刺繍＊誰が袖野花模様■背紋有■黒紫◆正絹着物◆SP6-1》 着物
375
10分钟前
代引き人気 《単衣■訪問着■刺繍＊誰が袖野花模様■背紋有■黒紫◆正絹着物◆SP6-1》 着物
¥
18,000
¥
13,500
(税込) 送料込み
9
9
購入手続きへ
商品の情報
カテゴリー
ホーム
浴衣/水着
着物
《単衣■訪問着■刺繍＊誰が袖野花模様■背紋有■黒紫◆正絹着物◆SP6-1》
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
d9b5d
1434
本人確認済
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (9)
代引き人気 《単衣■訪問着■刺繍＊誰が袖野花模様■背紋有■黒紫◆正絹着物◆SP6-1》 着物
ログインしてコメントする
この商品を見ている人におすすめ
¥17,777
¥13,333
名古屋 帯 新品 落款 作家 未仕立て
¥168,000
¥77,280
大島紬 竹下都人 小柄な方用 白大島
¥13,000
¥11,050
［7686］紬 夏物 草木尽し 光沢 正絹 着物
¥23,600
¥13,216
珍しい色味の絽小紋 着物 夏用
¥45,900
¥25,245
RU-3298 新古品 長嶋成織物 瀞本金箔 袋帯 松の図 逸品 6通柄
¥22,500
¥12,600
作家もの 京加賀友禅の塩瀬の名古屋帯 着物
¥20,600
¥11,536
【スワトウ刺繍】相良刺繍 一つ紋
¥15,900
¥11,925
正絹 六通袋帯【花紋 花々 黒地】No1542
¥15,900
¥11,925
ダイアグロ丹後ちりめん共八掛付き色無地一つ紋反物
¥10,000
¥8,500
鶴亀様専用☆新品未着用☆洗える夏絽☆東レシルック薄グレー
¥23,900
¥13,384
高級草履 低反発 畳表 2の5 茶竹×博多織 限定1
¥49,800
¥27,390
【総刺繍】爽やかなミントグリーン総刺繍の訪問着
¥11,000
¥9,350
◆高級西陣河瀬満織物謹製 六通柄袋帯【趣多和利の帯 月に群鶴】証紙付き
¥23,000
¥12,880
ｙ.ｋ様の品です リメイク用です
¥18,300
¥13,725
専用帯673 714 二本セット●高級 正絹 金駒 汕頭刺繍 袋帯 華文 花文
¥37,999
¥21,659
前田仁仙 正絹 全通 袋帯
¥10,500
¥8,925
超美品 トリーバーチトートバッグ
¥13,666
¥11,616
Snow Man 公式写真 佐久間大介⑥ 少年たち2015
¥15,000
¥12,750
傷だらけの天使 DVD-BOXⅠ〈初回限定生産・8枚組〉
¥10,000
¥8,500
★レア ジョーダン バックパック JORDAN NIKE ナイキ
ホーム
代引き人気 《単衣■訪問着■刺繍＊誰が袖野花模様■背紋有■黒紫◆正絹着物◆SP6-1》 着物
メルカリについて
会社概要（運営会社）
採用情報
プレスリリース
公式ブログ
プレスキット
ヘルプセンター
ヘルプセンター
配送方法
出品・購入方法
お問い合わせ一覧
取引開始後のFAQ
プライバシーと利用規約
プライバシーポリシー
メルカリ利用規約
メルカリShops利用規約
個人データの安全管理に係る基本方針
資金決済法に基づく表示
Facebook
Created with Sketch.
© www.inba.net, Inc.