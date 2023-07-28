代引き人気 《単衣■訪問着■刺繍＊誰が袖野花模様■背紋有■黒紫◆正絹着物◆SP6-1》 着物

《単衣■訪問着■刺繍＊誰が袖野花模様■背紋有■黒紫◆正絹着物◆SP6-1》

大正時代 子供用着物 袷仕立て 七五三 ひな祭り



東レシルック 単衣 T Sシステム製法 ちりめん加工 両面プリント 洗える着物



振袖 白牡丹 レトロ風デザイン 長襦袢付き コーディネート セット 裄66 M

肌あたりは滑らか、ストンと落ちる

大衆演劇 踊り着物振り袖 裾引き(子供用)

上質の重みを感じる暗い紫色の絹地。

フォロ割★317 夏帯 18点まとめ売り

古典柄の豪華な刺繍のデザイン( ・◡・ )♫•*¨

着物 帯 袋帯 特級正絹 京都西陣織 西陣輝洸 安治郎 全通

豪華な誰が袖と野に佇む花草の文様。

値下げ交渉ＯＫ！アンサンブル 麻の葉 本場白大島紬 正絹 Ｕ５０８

濃密なつやを放つ刺繍糸と金彩の輝きがエレガント。

アンティーク着物 縮緬 しつけ付 ウグイス梅 地紋 大正ロマン 正絹 No.20

洗練された気品あふれる美しい着姿に♪

夏袋帯 紗織 未使用



東レシルック 紋紗 新品 反物 未仕立て品

日本の伝統色では黒紅色と檳榔子染の中間色。

2k12-13 引き振袖 時代人物模様 薄い緑色 仕付

こっくりとした穏やかな黒紫色です( ・◡・ )♫•*¨

夏物 西陣織絽九寸名古屋帯 名門・ふくい織物謹製【綿芯御仕立て付き】①



専用帯201 ●高級 正絹 金駒刺繍 絽ざし 絽綴れ 夏帯 袋帯

6月、9月に着用とされる単衣着物ですが、

新之助上布 着物または浴衣 綿麻 パステル ピンク

気温の変化により最近では

森林模様 お召の付け下げ 着物

5月や10月でも着用される方も

RDK25 銀座おおぎ屋 金泥箔+金箔 上級者垂涎の高級帯

多くいらっしゃいます(*^_^*)

銘仙 着物 ピンクの花柄 木蓮 大きめアンティーク



西陣織り全通袋帯&丹後ちりめん色無地のセット

＊他にも多数出品中ですので、

VFB 今月の和樂 京都仕立て 人気色六通柄袋帯 正絹 京都仕立て

是非、ご覧下さいませ♪

1863.幻の染 辻が花 作家物 袋帯 お太鼓柄 金通し 落款 正絹 着物



弥栄織物 シーズンレス帯 西陣織



生成りに臙脂色の粋な博多織

＊和裁師ですので、サイズ等、

専用帯22 ●高級 正絹 六通 袋帯 長尺

お直しについてはご相談下さい♪

新品未使用箱付 カレンブロッソ カフェ草履 ゴールド M 新作



染刺工芸 大羊居 東京友禅 訪問着 駒刺繍 笹梅 金彩 m-s8261

素材 表地 ： 正絹

特選 訪問着 着物 ぎをん齋藤 身丈163cm 裄66cm L A846-10

背伏 ： あり

本場大島紬 着物 7マルキ カタス 泥染 窪田織物 裄64 Ｍ 中古 sn676

居敷当 ： あり

小振袖 お出かけやパーティーなどにお値打ちの時代衣装

広衿 ・ ひきひも

【S283】着物 反物 帯地 ハンドメイド素材 珠光錦 グレー×青



留袖 着物 新品未使用 値札付き 48万円



夏着物 付け下げ 絽 正絹 白鷺 桔梗 草花 単衣 訪問着 一つ紋 159

対応身長 149cm～163cmの方。

浄土真宗法衣 合物五条袈裟



専用 V656.485.581.601.616●5点セット

サイズ 身丈（肩から）4尺2寸（159cm）

R10NK 今月のとなみ帯特集 老舗名門の一生もの 美しいキモノ掲載

袖丈 1尺3寸（49cm）

【希少】 振袖を着た少女柄の反物 レトロ可愛い 着物 小紋



専用帯806 ●高級 正絹 紬 江戸紅型 袋帯

裄（肩幅＋袖幅） 1尺7寸（64cm）

呉県刺繍 茶屋辻と様々な花模様の訪問着 着物

肩幅 8寸5（32cm）

黒留袖 正絹縮緬地 比翼仕立て 金箔地の吉祥絵羽柄に松竹梅と菊柄 T14

袖幅 8寸5（32cm）

新品未使用 帯 まとめ売り 9点 全て仕付け糸付き



美品 夏物 裄65.6ｃｍ 二重紗 訪問着（正絹）仕立上り＜Hs545＞

前幅 6寸3（24cm）

【2885】着物 小紋 正絹 袷 七宝 雲取 梅 楓 褐返色 単品販売♪

後幅 7寸5（28.5cm）

吉乃一廉 道中着 ロング丈 スリーシーズン 枝葉紋紗 未使用m-3s2724



アンティーク 大島紬 着物 正絹 10着 まとめ売り 1789

お直し 裄直し(5000円)

美品♪高級 【正絹 小紋】 着物 光沢 高貴な雰囲気♪

肩 1.5㎝ 袖 2.5㎝ 長さだし可能

錦紗 羽織 黒 アンティーク レトロ 着物



博多帯 八寸帯 正絹 きなり 3m66cm 松葉仕立て 締めやすい‼️値下中

身丈直し（7500円）

和小物さくら ハート ❤︎ 帯揚げ 正絹 藍白×紫 輪出し 絞り 橘地紋

あげ 3㎝ 身丈だし可能

特選 フォーマル袋帯 ～有職文様～ 嬉しい【全通柄】 パールトーン加工 新品です



値下げ交渉ＯＫ！Ｓ寸 白地 紋意匠 金銀彩染 訪問着 正絹 Ｕ３９３

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新品未使用 西陣帯 正絹 唐織 仕立て上がり 太鼓作り帯



訪問着 乱針刺繍 短冊松文 金糸 さが美扱い mop902

#着物大好き

【曇りときどき晴れ様 専用】卒業袴 二尺袖着物＋袴＋重ね衿(縫い付け済み)

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K-1519 本場大島紬 松井佚鴦 叩き染 証紙付 格子に松柄



花嫁 5点セット

単衣、一重、単、袷、パーティ、母、ママ、結婚式、二次会、お宮参り、

値下げ交渉ＯＫ！夏物 紗紬 短冊柄 付下げ 正絹 Ｕ５８０

観劇、美術館、京都、撮影、訪問着、付下げ、小紋、色無地、かわいい

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

《単衣■訪問着■刺繍＊誰が袖野花模様■背紋有■黒紫◆正絹着物◆SP6-1》肌あたりは滑らか、ストンと落ちる上質の重みを感じる暗い紫色の絹地。古典柄の豪華な刺繍のデザイン( ・◡・ )♫•*¨豪華な誰が袖と野に佇む花草の文様。濃密なつやを放つ刺繍糸と金彩の輝きがエレガント。洗練された気品あふれる美しい着姿に♪日本の伝統色では黒紅色と檳榔子染の中間色。こっくりとした穏やかな黒紫色です( ・◡・ )♫•*¨6月、9月に着用とされる単衣着物ですが、気温の変化により最近では5月や10月でも着用される方も多くいらっしゃいます(*^_^*)＊他にも多数出品中ですので、 是非、ご覧下さいませ♪＊和裁師ですので、サイズ等、 お直しについてはご相談下さい♪素材 表地 ： 正絹 背伏 ： あり 居敷当 ： あり広衿 ・ ひきひも対応身長 149cm～163cmの方。サイズ 身丈（肩から）4尺2寸（159cm） 袖丈 1尺3寸（49cm） 裄（肩幅＋袖幅） 1尺7寸（64cm） 肩幅 8寸5（32cm） 袖幅 8寸5（32cm） 前幅 6寸3（24cm） 後幅 7寸5（28.5cm）お直し 裄直し(5000円) 肩 1.5㎝ 袖 2.5㎝ 長さだし可能 身丈直し（7500円） あげ 3㎝ 身丈だし可能 ▲▲宜しくお願いします。▲▲#着物大好き#oharikoichiba単衣、一重、単、袷、パーティ、母、ママ、結婚式、二次会、お宮参り、観劇、美術館、京都、撮影、訪問着、付下げ、小紋、色無地、かわいい

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

O-2302 袋帯 唐織 四季の花々 地紙紋新品 重要無形文化財 手紡ぎ糸・手織り 本場結城紬 紺色無地 反物 着物 正絹帯640 ●高級 正絹 本場筑前博多織 全通 名古屋帯小紋 表手引染 堅牢染 金彩 紋意匠 八掛付き 紅檜皮色 正絹 反物名古屋帯 塩瀬新品 一乃倉 ショール ストール白鳳花蝶の舞 袋帯 着物美品 訪問着 無地用 西陣織 袋帯 （正絹）未使用 ＜Fｓ766＞新品正絹上質小紋 R＊＊(訪問着、紬、袋帯なども出品しています)新品未使用 しつけ糸付 正絹 色無地 鬼ちりめん 長襦袢 高級まわた紬帯セット