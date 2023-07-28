お知らせ ログイン 会員登録 出品
代引き人気 《単衣■訪問着■刺繍＊誰が袖野花模様■背紋有■黒紫◆正絹着物◆SP6-1》 着物

商品の説明

《単衣■訪問着■刺繍＊誰が袖野花模様■背紋有■黒紫◆正絹着物◆SP6-1》
大正時代　子供用着物　袷仕立て　七五三　ひな祭り

東レシルック　単衣　T Sシステム製法　ちりめん加工　両面プリント　洗える着物

振袖　白牡丹　レトロ風デザイン　長襦袢付き　コーディネート　セット　裄66 M
肌あたりは滑らか、ストンと落ちる
大衆演劇　踊り着物振り袖　裾引き(子供用)
上質の重みを感じる暗い紫色の絹地。
フォロ割★317 夏帯 18点まとめ売り
古典柄の豪華な刺繍のデザイン( ・◡・ )♫•*¨
着物　帯　袋帯　特級正絹　京都西陣織　西陣輝洸　安治郎　全通
豪華な誰が袖と野に佇む花草の文様。
値下げ交渉ＯＫ！アンサンブル 麻の葉 本場白大島紬 正絹 Ｕ５０８
濃密なつやを放つ刺繍糸と金彩の輝きがエレガント。
アンティーク着物　縮緬　しつけ付　ウグイス梅　地紋　大正ロマン　正絹　No.20
洗練された気品あふれる美しい着姿に♪
夏袋帯　紗織　未使用

東レシルック　紋紗　新品　反物　未仕立て品
日本の伝統色では黒紅色と檳榔子染の中間色。
2k12-13 引き振袖　時代人物模様　薄い緑色　仕付
こっくりとした穏やかな黒紫色です( ・◡・ )♫•*¨
夏物　西陣織絽九寸名古屋帯　名門・ふくい織物謹製【綿芯御仕立て付き】①

専用帯201 ●高級 正絹 金駒刺繍 絽ざし 絽綴れ 夏帯 袋帯
6月、9月に着用とされる単衣着物ですが、
新之助上布　着物または浴衣　綿麻　パステル　ピンク
気温の変化により最近では
森林模様　お召の付け下げ　着物
5月や10月でも着用される方も
RDK25 銀座おおぎ屋　金泥箔+金箔　上級者垂涎の高級帯
多くいらっしゃいます(*^_^*)
銘仙　着物　ピンクの花柄　木蓮　大きめアンティーク

西陣織り全通袋帯&丹後ちりめん色無地のセット
＊他にも多数出品中ですので、
VFB 今月の和樂　京都仕立て　人気色六通柄袋帯　正絹　京都仕立て
　　　　是非、ご覧下さいませ♪
1863.幻の染 辻が花 作家物 袋帯 お太鼓柄 金通し 落款 正絹 着物

弥栄織物　シーズンレス帯　西陣織

生成りに臙脂色の粋な博多織
＊和裁師ですので、サイズ等、
専用帯22 ●高級 正絹 六通 袋帯 長尺
　　　　お直しについてはご相談下さい♪
新品未使用箱付　カレンブロッソ　カフェ草履　ゴールド　M 新作

染刺工芸　大羊居　東京友禅　訪問着　駒刺繍　笹梅　金彩　m-s8261
素材　　表地 ： 正絹
特選 訪問着 着物 ぎをん齋藤 身丈163cm 裄66cm L A846-10
背伏 ： あり
本場大島紬 着物 7マルキ カタス 泥染 窪田織物 裄64 Ｍ 中古 sn676
居敷当 ： あり
小振袖　お出かけやパーティーなどにお値打ちの時代衣装
広衿 ・ ひきひも
【S283】着物 反物 帯地 ハンドメイド素材 珠光錦 グレー×青

留袖　着物　新品未使用　値札付き　48万円

夏着物 付け下げ 絽 正絹 白鷺 桔梗 草花 単衣 訪問着 一つ紋 159
対応身長　　149cm～163cmの方。
浄土真宗法衣　合物五条袈裟

専用 V656.485.581.601.616●5点セット
サイズ　身丈（肩から）4尺2寸（159cm）
R10NK 今月のとなみ帯特集　老舗名門の一生もの　美しいキモノ掲載
　　　　袖丈　1尺3寸（49cm）
【希少】 振袖を着た少女柄の反物　レトロ可愛い　着物　小紋

専用帯806 ●高級 正絹 紬 江戸紅型 袋帯
　　　　裄（肩幅＋袖幅）　1尺7寸（64cm）
呉県刺繍　茶屋辻と様々な花模様の訪問着　着物
　　　　肩幅　8寸5（32cm）　
黒留袖 正絹縮緬地 比翼仕立て 金箔地の吉祥絵羽柄に松竹梅と菊柄 T14
　　　　袖幅　8寸5（32cm）
新品未使用　帯　まとめ売り　9点　全て仕付け糸付き

美品 夏物 裄65.6ｃｍ 二重紗 訪問着（正絹）仕立上り＜Hs545＞
　　　　前幅　6寸3（24cm）
【2885】着物 小紋 正絹 袷 七宝 雲取 梅 楓 褐返色 単品販売♪
　　　　後幅　7寸5（28.5cm）
吉乃一廉　道中着　ロング丈　スリーシーズン　枝葉紋紗　未使用m-3s2724

アンティーク 大島紬 着物 正絹 10着 まとめ売り 1789
お直し　裄直し(5000円)　
美品♪高級 【正絹 小紋】 着物 光沢 高貴な雰囲気♪
　肩　1.5㎝　袖　2.5㎝　長さだし可能
錦紗　羽織　黒　アンティーク　レトロ　着物

博多帯　八寸帯　正絹　きなり　3m66cm 松葉仕立て　　締めやすい‼️値下中
　身丈直し（7500円）
和小物さくら　ハート　❤︎　帯揚げ　正絹　藍白×紫　輪出し 絞り 橘地紋
　あげ 3㎝　身丈だし可能
特選　フォーマル袋帯　～有職文様～　嬉しい【全通柄】　パールトーン加工　新品です

値下げ交渉ＯＫ！Ｓ寸 白地 紋意匠 金銀彩染 訪問着 正絹 Ｕ３９３
　　　▲▲宜しくお願いします。▲▲
新品未使用 西陣帯 正絹 唐織 仕立て上がり 太鼓作り帯

訪問着　乱針刺繍　短冊松文　金糸　さが美扱い　mop902
#着物大好き
【曇りときどき晴れ様 専用】卒業袴 二尺袖着物＋袴＋重ね衿(縫い付け済み)
#oharikoichiba
K-1519 本場大島紬 松井佚鴦 叩き染 証紙付 格子に松柄

花嫁　5点セット
単衣、一重、単、袷、パーティ、母、ママ、結婚式、二次会、お宮参り、
値下げ交渉ＯＫ！夏物 紗紬 短冊柄 付下げ 正絹 Ｕ５８０
観劇、美術館、京都、撮影、訪問着、付下げ、小紋、色無地、かわいい

O-2302 袋帯 唐織 四季の花々 地紙紋

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

新品 重要無形文化財 手紡ぎ糸・手織り 本場結城紬 紺色無地 反物 着物 正絹

帯640 ●高級 正絹 本場筑前博多織 全通 名古屋帯

小紋 表手引染 堅牢染 金彩 紋意匠 八掛付き 紅檜皮色 正絹 反物

名古屋帯　塩瀬

新品　一乃倉　ショール　ストール

白鳳花蝶の舞　袋帯　着物

美品 訪問着 無地用 西陣織 袋帯 （正絹）未使用 ＜Fｓ766＞

新品正絹上質小紋　R＊＊(訪問着、紬、袋帯なども出品しています)

新品未使用　しつけ糸付　正絹　色無地　鬼ちりめん　長襦袢　高級まわた紬帯セット
《単衣■訪問着■刺繍＊誰が袖野花模様■背紋有■黒紫◆正絹着物◆SP6-1》肌あたりは滑らか、ストンと落ちる上質の重みを感じる暗い紫色の絹地。古典柄の豪華な刺繍のデザイン( ・◡・ )♫•*¨豪華な誰が袖と野に佇む花草の文様。濃密なつやを放つ刺繍糸と金彩の輝きがエレガント。洗練された気品あふれる美しい着姿に♪日本の伝統色では黒紅色と檳榔子染の中間色。こっくりとした穏やかな黒紫色です( ・◡・ )♫•*¨6月、9月に着用とされる単衣着物ですが、気温の変化により最近では5月や10月でも着用される方も多くいらっしゃいます(*^_^*)＊他にも多数出品中ですので、　　　　是非、ご覧下さいませ♪＊和裁師ですので、サイズ等、　　　　お直しについてはご相談下さい♪素材　　表地 ： 正絹 背伏 ： あり 居敷当 ： あり広衿 ・ ひきひも対応身長　　149cm～163cmの方。サイズ　身丈（肩から）4尺2寸（159cm）　　　　袖丈　1尺3寸（49cm）　　　　裄（肩幅＋袖幅）　1尺7寸（64cm）　　　　肩幅　8寸5（32cm）　　　　　袖幅　8寸5（32cm）　　　　前幅　6寸3（24cm）　　　　後幅　7寸5（28.5cm）お直し　裄直し(5000円)　 　肩　1.5㎝　袖　2.5㎝　長さだし可能 　身丈直し（7500円） 　あげ 3㎝　身丈だし可能　　　▲▲宜しくお願いします。▲▲#着物大好き#oharikoichiba単衣、一重、単、袷、パーティ、母、ママ、結婚式、二次会、お宮参り、観劇、美術館、京都、撮影、訪問着、付下げ、小紋、色無地、かわいい

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

代引き人気 《単衣■訪問着■刺繍＊誰が袖野花模様■背紋有■黒紫◆正絹着物◆SP6-1》 着物

10分钟前

代引き人気 《単衣■訪問着■刺繍＊誰が袖野花模様■背紋有■黒紫◆正絹着物◆SP6-1》 着物

¥18,000 ¥13,500

(税込) 送料込み
9
9
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

d9b5d

 1434

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (9)

d9b5d
代引き人気 《単衣■訪問着■刺繍＊誰が袖野花模様■背紋有■黒紫◆正絹着物◆SP6-1》 着物 代引き人気 《単衣■訪問着■刺繍＊誰が袖野花模様■背紋有■黒紫◆正絹着物◆SP6-1》 着物
ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 代引き人気 《単衣■訪問着■刺繍＊誰が袖野花模様■背紋有■黒紫◆正絹着物◆SP6-1》 着物
© www.inba.net, Inc.