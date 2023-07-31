新しいエルメス 新品未使用★CREATIVE RECREATION★ゴルフ★26.5cm シューズ(男性用)

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新品未使用★CREATIVE RECREATION★ゴルフ★26.5cm



専用 未使用 ゴルフシューズ 27.5 NIKE ナイキ

BEAMSで購入したクリエイティブ レクリエーションのゴルフシューズです。靴ヒモに変色がありますが、新品未使用です。

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・アッパーには雨天プレーの際に雨水の侵入を抑えた合皮素材を使用

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・10個のソフトスパイクは付属のスパイクレンチで取り外し可能

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品番：GCR430 BWHPS

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サイズ：US8.5/JP26.5

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付属品：スパイクレンチ、ソックス、箱

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自宅保管のため神経質な方はご遠慮ください。

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確認したい事などあれば、コメントでご連絡ください！

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クリエイティブ レクリエーション GCR430 セサリオ ゴルフ リミテッド ブラック ホワイト パーフスCreative Recreation Cesario Golf Limited Black White/Perfs

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#クリエイティブレクリエーション

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#ブラック

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#ホワイト

Nike Air Jordan 6 Retro Low Golf NRG

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商品の情報 ブランド クリエイティブリクリエーション 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただきありがとうございます。BEAMSで購入したクリエイティブ レクリエーションのゴルフシューズです。靴ヒモに変色がありますが、新品未使用です。・アッパーには雨天プレーの際に雨水の侵入を抑えた合皮素材を使用・10個のソフトスパイクは付属のスパイクレンチで取り外し可能品番：GCR430 BWHPSサイズ：US8.5/JP26.5付属品：スパイクレンチ、ソックス、箱※最後の3枚は参考画像です自宅保管のため神経質な方はご遠慮ください。確認したい事などあれば、コメントでご連絡ください！クリエイティブ レクリエーション GCR430 セサリオ ゴルフ リミテッド ブラック ホワイト パーフスCreative Recreation Cesario Golf Limited Black White/Perfs#クリエイティブレクリエーション#ゴルフシューズ#VANS#ブラック#ホワイト#ツートン

商品の情報 ブランド クリエイティブリクリエーション 商品の状態 新品、未使用

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