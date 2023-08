【激安アウトレット!】 HYKE hyke ハイクMA-1 ユナイテッドアローズ　トゥモローランド ミリタリージャケット

2023SS新作<HYKEハイク>のTYPE L-2A JACKET です。発売前から注目され即完売した人気の商品です!

◆状態:試着のみ(1度だけ)のタグも外しておりません。

◆型番:17373 ◆COLOR : BLACK

◆サイズ:人気の4(X-LARGE)

※メンズのM〜Lサイズです。

◆詳細サイズ:着丈74.0 身幅70.0 ゆき91.0 重量(g)810.0

◆MATERIAL : 表地/ナイロン100%、裏地/ポリエステル100%、リブ部分/ポリエステル90% ナイロン9% ポリウレタン1%、革部分/牛革。

◯試着してみたら、思っていたよりもサイズが大きくて泣く泣くの出品を致します…。

多少のお値下げもしますので気軽にコメントください。

一見シンプルに見えるミリタリー感溢れるディティールの中にHYKEのオリジナリティーの高さを融合させたアイテムです。

「U.S.AIR FORCE L-2A JACKET」からインスピレーションを得てデザインされ、L-2A独特のエポレットやストームフラップやリブも拘りを感じるデザインで、古着にはない、現代的なビッグシルエットを体現したジェンダーレスのサイズ感です。アームが長めにつくられているのも特徴です。廃棄されるタマネギの皮から抽出した成分と不要物となった植物材料の成分を配合し、化学染料ではできないナチュラルな表現を可能にしたOnibegie®リサイクルナイロン素材を使用しています。中わたを省いた軽やかさが魅力の一着になっております。

リバーシブルでも着用できそうな裏地の作り、スナップボタンポケットの配置となっております。

人気のサイズで、今ではなかなか手に入らないと思います。1度試着したのみのほぼ新品ですので、欲しい方は是非この機会にどうぞ!

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ハイク 商品の状態 未使用に近い

2023SS新作<HYKEハイク>のTYPE L-2A JACKET です。発売前から注目され即完売した人気の商品です!◆状態:試着のみ(1度だけ)のタグも外しておりません。◆型番:17373 ◆COLOR : BLACK◆サイズ:人気の4(X-LARGE)※メンズのM〜Lサイズです。◆詳細サイズ:着丈74.0 身幅70.0 ゆき91.0 重量(g)810.0◆MATERIAL : 表地/ナイロン100%、裏地/ポリエステル100%、リブ部分/ポリエステル90% ナイロン9% ポリウレタン1%、革部分/牛革。◯試着してみたら、思っていたよりもサイズが大きくて泣く泣くの出品を致します…。多少のお値下げもしますので気軽にコメントください。一見シンプルに見えるミリタリー感溢れるディティールの中にHYKEのオリジナリティーの高さを融合させたアイテムです。「U.S.AIR FORCE L-2A JACKET」からインスピレーションを得てデザインされ、L-2A独特のエポレットやストームフラップやリブも拘りを感じるデザインで、古着にはない、現代的なビッグシルエットを体現したジェンダーレスのサイズ感です。アームが長めにつくられているのも特徴です。廃棄されるタマネギの皮から抽出した成分と不要物となった植物材料の成分を配合し、化学染料ではできないナチュラルな表現を可能にしたOnibegie®リサイクルナイロン素材を使用しています。中わたを省いた軽やかさが魅力の一着になっております。リバーシブルでも着用できそうな裏地の作り、スナップボタンポケットの配置となっております。人気のサイズで、今ではなかなか手に入らないと思います。1度試着したのみのほぼ新品ですので、欲しい方は是非この機会にどうぞ!

