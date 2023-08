ご覧頂きありがとうございます^ ^

2012AW ラフシモンズ期 JILSANDER ウールハイネックニット 46



ルイヴィトン セーター トレーナー 新品タグ付き S XS

#古着屋kei全商品

極上クオリティ&希少カラーのロイヤルブルー ジョンスメドレー 30G



ニット tommy

#古着屋kei3Dニット

aestheticterrorists ニット W< ウォルター



STONE ISLAND 01aw ハーフジップ ニット ビンテージ 00s

フォロー割をしておりますので、フォローしてくださった方には商品価格に応じてお値引きさせて頂きます。

DRIES VAN NOTEN のメンズ、ジップアップカーディガンです。

ご購入前にコメント欄に「フォローしました!」とお知らせ下さい♪

INTRACAN ENTERPRISES LTD カナダ製ニットウール カウチン



【激レア】60s L.L.Bean バーズアイニット 在原みゆ紀 ノルウェー製

●3000円以上→100円引き

Girls Don`t Cry Angel Knit ガルドン

●5000円以上→200円引き

【UNDERCOVERISM】 セーター ネイビー バイカラー O1176

●7000円以上→300円引き

極限定 Malaysia ニット 編み込み 2 XLサイズ 超異次元 COOGI

●10000円以上→500円引き

ヴィンテージ ヨーロッパ直輸入!ユーロ古着モヘアニットシャギー デザイナーズ



ドルチェアンドガッバーナ ニット ラメ ウール アルパカ 44

他にもトレンドアイテムを取り扱っておりますのでぜひご覧下さい‼︎

NEEDLES SPORTWEAR ニードルス 迷彩 フリース L

-----------------------------------------------------

our legacy アルパカニット

【サイズ】

原宿DOG モヘアニット

●サイズ表記 L (XL相当)

【美品】ポロスポーツラルフローレン ハーフジップ ニット セーター ハイネック.



【芸術的デザイン】TUNDRA 3D デザイン ニット セーター 立体編み

【カラー】

ハンドメイドニット

●マルチカラー

auralee BABY CASHMERE KNIT P/O BLACK

グリーン

RYU ウォッシャブルウールガーゼ タートルネックニットわ

パープル

GIVENCHY グラデーション ロゴニットセーター

ブラウン

【極美品】【M】BURBERRY BLACK LABEL ニット ノバチェック



【USED】BURBERRY バーバリー ニット グリーン 7 刺繍 ポロシャツ

【採寸】

ポロラルフローレン ポロベア セーター ビッグポニー

・身幅61cm

メンズ エンポリオアルマーニ 春夏セーター Lサイズ

・着丈67cm

【ナマチェコ】NAMACHEKO ウールニット

・ゆき丈90cm

【※入手困難】ヒステリックグラマー★セクシー ヒスガール セーター L 黒 希少

(素人採寸のため多少の誤差はご容赦ください)

LOUIS VUITTON カシミヤ クルーネック セーター



美品 DRUMOHR ドルモア ケーブルニット タートル ミドルゲージ S

【状態】

【美品】wtaps 22SS All 02 SWEATER インディゴ サイズM

●目立った傷や汚れ等は無く、全体的にコンディションは良好です。

RRL インディゴ ショールカラー スウェット ダブルアールエル

まだまだご愛用いただけます。

STONE ISLAND ニット



山本寛斎 KANSAI MAN ニット 龍 刺繍 ドラゴン カンサイマン

※古着、ビンテージ品となりますので多少の汚れやダメージをご理解頂ける方のみお願い致します。

TAKAORIGINAL ニット ジャンバー ブラック コムドット ゆうた 着用



studio nicholson zara プードルニット

【素材】

Maison Margiela メゾンマルジェラ スウェット 反転ロゴ

●コットン 100%

菅田将暉着用TUNDRA ツンドラ 90s 肉厚ニット 希少カラー



アクネスタデォオズ トップス

【商品】

新品 ジョンスメドレー メンズ イギリス製 シー・アイランドコットン 薄手ニット

● COOGIと並ぶ3Dニット界の3大ブランドの一つTUNDRA(ツンドラ)の総柄3Dニットになります。

クージー ニットセーター

Made in Canadaでとても作りが良く、大変人気の高いブランドです♪

90’s 00’s vintage アーカイブ 切り替え ジップ ニット y2k



マリオンホール マーガレットハウエル

●数ある3Dニットの中でもトップクラスの立体感(^^)

Ron Herman ニット セーター



ヒロ様専用 altea ニット+ Reigning Champブルゾン 2点

●サイズもLサイズですので、着る方の体型を選ばずオーバーサイズにゆるだぼっと着用頂けます‼︎

Saturdays surf ボーダーセーターMサイズ



★再構築★vintage リメイク古着 ボロニット フィッシャーマンニット ボロ

●90sレトロデザインで男女問わずユニセックスで着用していただけます♪

リメイク ダメージ加工 ボロニット ブラック 常田大希



スカル柄◆FRON ENTERPRISES◆カナダ製カウチンセーターS位 449

【その他】

【新品】A.P.C コットンセーター

●あくまでも中古品となりますので、商品の状態は必ずご購入前に写真でご確認いただき、納得のうえご購入下さい。

CELINE ボクシーセーター / スノーフレークウール



レイチョウルイラボ free sweatshirt

●神経質な方、完璧を求める方はご遠慮下さい。

クルチアーニ summerセーター



【美品】 HUMAN MADE ニット セーター L めるる愛用 ゆったり

●トラブル防止のため、購入前には必ずプロフィールをご確認下さい!

こぐまさん専用



【美品】アレキサンダーマックイーン スカルニット

●その他にもおすすめアイテムたくさんございますので、宜しければご覧下さい^ ^

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂きありがとうございます^ ^#古着屋kei全商品#古着屋kei3Dニットフォロー割をしておりますので、フォローしてくださった方には商品価格に応じてお値引きさせて頂きます。ご購入前にコメント欄に「フォローしました!」とお知らせ下さい♪●3000円以上→100円引き●5000円以上→200円引き●7000円以上→300円引き ●10000円以上→500円引き他にもトレンドアイテムを取り扱っておりますのでぜひご覧下さい‼︎-----------------------------------------------------【サイズ】 ●サイズ表記 L (XL相当)【カラー】●マルチカラー グリーン パープル ブラウン【採寸】・身幅61cm・着丈67cm・ゆき丈90cm (素人採寸のため多少の誤差はご容赦ください)【状態】●目立った傷や汚れ等は無く、全体的にコンディションは良好です。まだまだご愛用いただけます。※古着、ビンテージ品となりますので多少の汚れやダメージをご理解頂ける方のみお願い致します。【素材】●コットン 100%【商品】● COOGIと並ぶ3Dニット界の3大ブランドの一つTUNDRA(ツンドラ)の総柄3Dニットになります。Made in Canadaでとても作りが良く、大変人気の高いブランドです♪●数ある3Dニットの中でもトップクラスの立体感(^^)●サイズもLサイズですので、着る方の体型を選ばずオーバーサイズにゆるだぼっと着用頂けます‼︎●90sレトロデザインで男女問わずユニセックスで着用していただけます♪【その他】●あくまでも中古品となりますので、商品の状態は必ずご購入前に写真でご確認いただき、納得のうえご購入下さい。●神経質な方、完璧を求める方はご遠慮下さい。●トラブル防止のため、購入前には必ずプロフィールをご確認下さい!●その他にもおすすめアイテムたくさんございますので、宜しければご覧下さい^ ^

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

受注生産 HERILL so nakameguro別注 カシミヤ ポロニット■BURBERRY BLACK LABEL■ニット セーター90s POLO GOLF ケーブルニット エンブレム 刺繍 ポロゴルフ Samiparisセーター☆新品タグ付き☆超ビッグサイズXXLサイズ ポロラルフローレン ケーブルニット40s 50s vintage YALE レタードニット【入手困難!完売品!】SUPREME × NIKE コラボ デカロゴ セーター希少 大きめ PERKS AND MINI P.A.M ニット セーター XL美品 グレンマック カシミアニット size44stussy ステゥーシーストゥーシー8ボールビリヤードニット