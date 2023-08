【正規品 Official 】 BRASIL トレーニングシャツ 半袖 アンブロ ロマーリオ べベット ドゥンガ サンパイオ ロナウド cocacola

サイズ: G (海外L)

身幅(平置き): 約58cm

着丈(平置き): 約74.5cm

状態: umbro正規品・中古

正面umbroロゴ(画像4枚目)に擦れ有り。

Note:貴重な90年代ブラジル代表の半袖プラクティスシャツ。前後umbroロゴ・スポンサーはフロッキー素材。当時新品で購入。紙タグは切ってしまいましたが、1〜2度着用後大事に保管しておりました。いかにも当時らしいのですが購入時から胸のumbroロゴに擦れが有りました(画像6枚目参照)。それを除けば美品の部類になるかと思います。ユニフォームに比べて生産数が極端に少ないので希少価値が有ります。

※商品は圧縮した状態で発送致します。細部まで気にされる方はご購入をお控えくださいますようお願い申し上げます。

海外発送代行業(Buyee 、FROM JAPAN等)のご利用歓迎致します。

If you live overseas, please use an international shipping agent.

We look forward to receiving your order.

sincerely.

その他にも色々出品しております。

↓宜しければご覧ください

#よつばCafe

【検索用】

レプリカ オーセンティック 選手用 トレーニングウェア トラックジャケット アンセムジャケット

ウインドブレーカー 長袖 半袖 ジャージ プレマッチ プラシャツ サカシャツ アウェイ ホーム サード 3rd フォース 4th CL UCL EL UEL ワールドカップ ユーロ フランス代表 イタリア代表 イングランド代表 スペイン代表 ドイツ代表 ベルギー代表 ブラジル代表 アルゼンチン代表 日本代表 adidas Nike Puma アスレタ ボネーラ Jリーグ サッカー フットサル プレミアリーグ マンチェスターユナイテッド マンチェスターシティ リバプール アーセナル チェルシー トッテナム エバートン セリエA セリエB セリエC ユベントス インテル ACミラン ラツィオ ナポリ

商品の情報 ブランド アンブロ 商品の状態 やや傷や汚れあり

