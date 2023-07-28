超美品の 限定　chrome 新品 hearts コラボ　ロンT boy matty スウェット

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福岡店で購入

商品の情報 商品のサイズ S ブランド クロムハーツ 商品の状態 新品、未使用

新品未使用クロムハーツChrome Hearts21AW Matty Boy Sex Records L/S Tee セックスレコーズ ロングスリーブ Tシャツ ロンTコラボ限定即完商品サイズ、S平置き着丈約65肩幅約17袖丈約66身幅約49畳んで閉まっていた為、左腕のプリントが少しかけてしまってます。気づいてすぐハンガーかけにしてます。あとは大丈夫です。福岡店で購入

商品の情報 商品のサイズ S ブランド クロムハーツ 商品の状態 新品、未使用

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