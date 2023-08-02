【レビューを書けば送料当店負担】 ＊ 紫咲シオン　活動3周年記念　グッズセット　ホロライブ　hololive その他

届いた箱を開けたのみで、各種グッズは未開封です。

映画 推しの子 Mother and Childre 特典 コンプリート



【廃盤・未使用】どんぐり共和国 もののけ姫 サン オルゴール スタジオジブリ

◇活動三周年記念フルセット

西條高人グラッテ 抱かれたい男1位に脅されています だかいち アクリルコースター

〈商品説明〉

地獄楽 賀来ゆうじ 非売品 複製原画 POP

紫咲シオンの活動三周年を記念したフルセット商品です。

新品｜キャッツアイ｜複製原稿｜最後のビッグゲーム｜B2｜ジャンプ｜昭和｜03



ワンピース RED CoCo壱 コラボ ココイチ マグカップ 当選品 プレゼント

〈セット内容〉

矢口高雄サイン入り マタギ列伝と秋田 増田漫画美術館 限定ポストカード

・記念グッズ3種

映画 スラムダンク グッズ 三井を何度でも甦らせるCD LP 湘北 三っちゃんk

・特典：紫咲シオン箔押し複製サイン＆メッセージ入り 「Tam-U先生描き下ろし ポストカード」

ガンダム パーフェクトファイル ディアゴスティーニ



BURN THE WITCH 高級複製原画 52x40 久保帯人 BLEACH

◇記念グッズ

新品未開封品 ツルネ つながりの一射 初回特別版blu-ray 3巻 特典付き

・ブランケット

トランスフォーマー マスターピース MPM-11 ラチェット

イラスト：Tam-U先生

【限定】スラムダンク SLUMDUNK 三井寿 カードケース 韓国限定

サイズ：約H70×W100cm

名探偵コナン ゼロの執行人 ペンダント 安室モデル

素材：ポリエステル

ムビナナ アイナナ トウマ 狗丸トウマ ペンライトうちわ



雑貨数百種類まとめ売り

・紫咲シオンのボイス入り目覚まし時計

聖闘士星矢 アルベリッヒ13世 動画

イラスト：Tam-U先生

ハイスクール!奇面組 1カートン12個入り

サイズ：本体 約H180×W120×D60mm

呪術廻戦 五条悟 セット

素材：鉄、ABS樹脂、紙、PP

FF16 コレクターズエディション箱&デラックスエディション特典

使用電池：単3乾電池×2本 ※本商品に電池は付属致しません。

【新品未開封品】プリキュアオールスターズメモリアル



デジモンアドベンチャー メモリアルグッズ ミミの帽子

・ランダムアクリルキーホルダー 1種（全4種）

★6.27-7.4 テイルズ アートフレーム 複製原画 シリアルナンバー

イラスト：むーらん先生

家庭教師ヒットマンREBORN 雲雀恭弥 天野明展 アクリルスタンド リボーン

サイズ：約H70×W54mm※種類によって異なります。

神風怪盗ジャンヌ☆ロザリオルージュ☆食玩☆森永☆ロザリオケース＆ジュエリー

素材：アクリル

ヒロアカ 爆豪勝己 リュック スーパーグルーピーズ

※全4種からランダムに1種封入。

バンドリ Morfonica 倉田ましろ 法被

※「活動三周年記念フルセット」には全4種の内、いずれか1種が含まれます。

(超レア) じゃじゃ馬球団 シール 昭和 レトロ

※本商品はブラインド仕様(ランダム封入)となっており、絵柄はお選びいただけません。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

届いた箱を開けたのみで、各種グッズは未開封です。◇活動三周年記念フルセット 〈商品説明〉 紫咲シオンの活動三周年を記念したフルセット商品です。 〈セット内容〉 ・記念グッズ3種 ・特典：紫咲シオン箔押し複製サイン＆メッセージ入り 「Tam-U先生描き下ろし ポストカード」◇記念グッズ ・ブランケット イラスト：Tam-U先生 サイズ：約H70×W100cm 素材：ポリエステル ・紫咲シオンのボイス入り目覚まし時計 イラスト：Tam-U先生 サイズ：本体 約H180×W120×D60mm 素材：鉄、ABS樹脂、紙、PP 使用電池：単3乾電池×2本 ※本商品に電池は付属致しません。 ・ランダムアクリルキーホルダー 1種（全4種） イラスト：むーらん先生 サイズ：約H70×W54mm※種類によって異なります。 素材：アクリル ※全4種からランダムに1種封入。 ※「活動三周年記念フルセット」には全4種の内、いずれか1種が含まれます。 ※本商品はブラインド仕様(ランダム封入)となっており、絵柄はお選びいただけません。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

スラムダンク 入場者特典 コンプリートセット化物語 オンラインくじ まとめうり 戦場ヶ原ひたぎ、神原駿河、千石撫子、忍野忍大判 41×27㎝ セル画+動画 OVA Natural ナチュラル 美澤千歳