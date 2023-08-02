【レビューを書けば送料当店負担】 ＊ 紫咲シオン　活動3周年記念　グッズセット　ホロライブ　hololive その他

届いた箱を開けたのみで、各種グッズは未開封です。
映画 推しの子 Mother and Childre 特典 コンプリート
【廃盤・未使用】どんぐり共和国 もののけ姫 サン オルゴール スタジオジブリ
◇活動三周年記念フルセット
西條高人グラッテ 抱かれたい男1位に脅されています だかいち アクリルコースター
〈商品説明〉
地獄楽 賀来ゆうじ 非売品 複製原画 POP
紫咲シオンの活動三周年を記念したフルセット商品です。
新品｜キャッツアイ｜複製原稿｜最後のビッグゲーム｜B2｜ジャンプ｜昭和｜03
ワンピース RED CoCo壱 コラボ ココイチ マグカップ 当選品 プレゼント
〈セット内容〉
矢口高雄サイン入り マタギ列伝と秋田 増田漫画美術館 限定ポストカード
・記念グッズ3種
映画 スラムダンク グッズ 三井を何度でも甦らせるCD LP 湘北 三っちゃんk
・特典：紫咲シオン箔押し複製サイン＆メッセージ入り 「Tam-U先生描き下ろし ポストカード」
ガンダム パーフェクトファイル ディアゴスティーニ
BURN THE WITCH 高級複製原画 52x40 久保帯人 BLEACH
◇記念グッズ
新品未開封品 ツルネ つながりの一射 初回特別版blu-ray 3巻 特典付き
・ブランケット
トランスフォーマー マスターピース MPM-11 ラチェット
イラスト：Tam-U先生
【限定】スラムダンク SLUMDUNK 三井寿 カードケース 韓国限定
サイズ：約H70×W100cm
名探偵コナン ゼロの執行人 ペンダント 安室モデル
素材：ポリエステル
ムビナナ アイナナ トウマ 狗丸トウマ ペンライトうちわ
雑貨数百種類まとめ売り
・紫咲シオンのボイス入り目覚まし時計
聖闘士星矢 アルベリッヒ13世 動画
イラスト：Tam-U先生
ハイスクール!奇面組 1カートン12個入り
サイズ：本体 約H180×W120×D60mm
呪術廻戦 五条悟 セット
素材：鉄、ABS樹脂、紙、PP
FF16 コレクターズエディション箱&デラックスエディション特典
使用電池：単3乾電池×2本 ※本商品に電池は付属致しません。
【新品未開封品】プリキュアオールスターズメモリアル
デジモンアドベンチャー メモリアルグッズ ミミの帽子
・ランダムアクリルキーホルダー 1種（全4種）
★6.27-7.4 テイルズ アートフレーム 複製原画 シリアルナンバー
イラスト：むーらん先生
家庭教師ヒットマンREBORN 雲雀恭弥 天野明展 アクリルスタンド リボーン
サイズ：約H70×W54mm※種類によって異なります。
神風怪盗ジャンヌ☆ロザリオルージュ☆食玩☆森永☆ロザリオケース＆ジュエリー
素材：アクリル
ヒロアカ 爆豪勝己 リュック スーパーグルーピーズ
※全4種からランダムに1種封入。
バンドリ Morfonica 倉田ましろ 法被
※「活動三周年記念フルセット」には全4種の内、いずれか1種が含まれます。
(超レア) じゃじゃ馬球団 シール 昭和 レトロ
※本商品はブラインド仕様(ランダム封入)となっており、絵柄はお選びいただけません。
スラムダンク 入場者特典 コンプリートセット
化物語 オンラインくじ まとめうり 戦場ヶ原ひたぎ、神原駿河、千石撫子、忍野忍
大判 41×27㎝ セル画+動画 OVA Natural ナチュラル 美澤千歳
届いた箱を開けたのみで、各種グッズは未開封です。◇活動三周年記念フルセット 〈商品説明〉 紫咲シオンの活動三周年を記念したフルセット商品です。 〈セット内容〉 ・記念グッズ3種 ・特典：紫咲シオン箔押し複製サイン＆メッセージ入り 「Tam-U先生描き下ろし ポストカード」◇記念グッズ ・ブランケット イラスト：Tam-U先生 サイズ：約H70×W100cm 素材：ポリエステル ・紫咲シオンのボイス入り目覚まし時計 イラスト：Tam-U先生 サイズ：本体 約H180×W120×D60mm 素材：鉄、ABS樹脂、紙、PP 使用電池：単3乾電池×2本 ※本商品に電池は付属致しません。 ・ランダムアクリルキーホルダー 1種（全4種） イラスト：むーらん先生 サイズ：約H70×W54mm※種類によって異なります。 素材：アクリル ※全4種からランダムに1種封入。 ※「活動三周年記念フルセット」には全4種の内、いずれか1種が含まれます。 ※本商品はブラインド仕様(ランダム封入)となっており、絵柄はお選びいただけません。