✴️はじめに

【即完売モデル未使用品】FR2 パイルロゴ 入手困難 希少 ラガーシャツ 長袖

ご覧頂き、ありがとうございます☺️

お手数ですが、プロフィールもご確認お願いします。

他にも人気ブランドの古着を多数出品しています❗️

シュプリーム・ステューシー・ナイキ・カーハート・ノースフェイス・FR2 など幅広いアイテムを取り揃えています(^^)

⬇️タップすると一覧が見れます⬇️

#WITHアパレル

☑️出品している商品は、全て1点モノになりますので、

売り切れる前に、お早めにご購入願えればと思います。

✴️商品情報

・ブランド: FR2 エフアールツー

・色柄: グリーン 緑

・サイズ表記:L

・素材:コットン ロングスリーブ

・状態:タグ付き未使用品

購入先:ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品

※ 見る端末、写真撮影による色合いの誤差で、

実物とは若干色合いが異なる場合がありますので、

予めご了承下さいm(__)m

✴️サイズ詳細 (単位:cm)

平置き採寸

着丈:71

身幅:57

肩幅:59

袖丈:56

※多少の誤差はご容赦下さい。

✴️ショップ紹介

90s 90年代 をはじめ、アウター や ジャケットなど スウェット や

パーカー をメインに メンズ から レディース まで揃えております!

☑️当店の商品は、送料無料・24時間365日即購入OK‼️

☑️値下げ交渉やご不明な点がございましたら、

ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい(^^)

フォロワー様・複数購入の方は更にお値引きいたします⭐️

⬇️タップすると一覧が見れます⬇️

#WITHアパレル

✴️発送期間

補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送になります。ご購入から1、2日以内に発送させて頂きます⭕️

✴️さいごに

皆様に、古着をもっと好きになってもらいたく

思っています(^^)

是非、この機会に運命の古着を見つけて下さいませ✌️

管理番号:R01

商品の情報 商品のサイズ L ブランド エフアールツー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

