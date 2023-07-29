年末のプロモーション特価！ arc'teryx Mistral 16 ショルダーバッグ　スリングバッグ ショルダーバッグ

アークテリクスのショルダーバッグ、ミストラル16になります。

goro's ショルダーバッグ

作りとしてはMessenger Bag メッセンジャーバッグやボディバッグ、スリングバッグ Sling Bagっぽい感じもあります。

VERSACE JEANS COUTURE ショルダーバッグ ブラック グレー



正規ルイヴィトン モノグラム エクリプス バムバック

最近のOakleyやNike Acg、Goodenough、Burton Ak Idiom、Analogなどのアーカイブテック系ファッションに合うと思います。

ブリーフィング DAY TRIPPER ショルダーバッグ BRF032219

Quiver クイバー、Arro アロー 8などもワンショルダーバックとして人気ですがこちらもマイナーではありますがより機能的でかっこいいのでおすすめです。

COACH コーチ ウエストバッグ ボディバッグ PVC レザー 茶 黒 水色



【READY MADE】SHOULDER BAGショルダーバッグ

現在廃盤のMistralでさらに希少なサイズの16、またカラーに関してもほぼ出回っていないと思います。

◆美品◆土屋鞄◆デイリーポシェット◆ショルダーバッグ◆セミオーダー品

＊ミストラル8を16と言って出品している方もいるのでご注意ください。(傍目には分かりにくいので実寸のサイズを参考にされるといいと思います。)

ポーター☆フラッシュショルダーバック、黒、ダブルファスナー、



【超美品】Paul smithポールスミス ショルダーバッグ

黒やグレーはよく出品されているのを見るので、他と差をつけるためにもこちらのカラーに挑戦されてはいかがでしょうか。

【人気】Paul SmithショルダーバッグA4収納可能通勤通学黒スタイリッシュ



coach コーチ ショルダーバッグ カメラバッグ デンプシー

現在30000円前後で取引されておりますが、早めに手放したいため相場よりお安くしております。

【PRADA】美品 ナイロン 三角ロゴ プラハンドル 限定物 カーキ ブラック

値下げ希望などございましたらお気軽にコメントください。

■新品27万!ボッテガヴェネタ／ドット柄イントレレザーショルダーバッグ ブルー系

できる限りですが対応させていただきます。

Supreme Field Side Back



新作◆MONCLER◆モンクレール メッセンジャーバッグ

サイズ:

2109.Supreme シュプリーム ショルダーバッグ

縦48cm

BOTTEGA VENETA マキシ パデッド テック カセット

横53cm

コーチ ショルダーバッグ レザー ハリソン 70189

どちらも最大の場所を測っております。

✨美品✨PAUL SMITH マルチストライプ ショルダーバッグ ポールスミス



ポーターユニット ショルダーバッグブラック

カラー:

【極美品】aniary アニアリ レザー 三日月ショルダーバッグ ブラック

Red 赤

FRED PERRY フレッドペリー ベロア ショルダーバッグ ブラック 黒

写真写りでナイロンの反射で色褪せて見えますが、特に色褪せなどは見られません。

値下げ！ほぼ未使用！マチ広がり収納力大！L.E.D.BITES ショルダーバッグ



新品 MASU×ROLLING STONES 22AW POPCORN BAG

状態：

ルイヴィトン ダミエ アンフィニ カリプソN41203 ショルダーバッグ

目立った傷や汚れなし

PORTER ポーター/ ディープブルー ショルダー インディゴ

全体的にに軽微な使用感がございます。

本物保証、美品、GUCCIクラッチバッグ、メンズ格安

肩紐のパッド裏が若干毛羽立っています。

vintage yotte メーカー本革ボストン バッグ 大 旅行バッグ

バッグ裏のパッドが一部白い跡がついています。

【未使用品】Heron Prestonショルダーバッグ



《23春夏 新作》BRIEFING VIPER LE ショルダーバッグ

特徴：

ほぼ未使用 近年モデル PRADA メッセンジャーバッグ テスート ブラック

使いこなせないほどのポケットの数量です。

【ビンテージ】吉田カバン ポーター 馬革 ショルダー A4収納可

また入れ口がチャックではなく巻いて閉じるタイプ、ロールトップのものになります。ジップよりも防水性が高くなります。

再値下げ‼️ワンショルダーバッグ MASTER-PIECE

紛失しがちな腰紐も付属しております。

NUTEMPEROR ショルダーバック

品質タグはまだ日本に代理店がなかった頃のものとなっております。(ファーストロット？は「フィリピンで作られる」など日本語の表記に違和感があります。故にむしろ本物の証であると言えます。)

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激レア SUNSEA LP CARRYING BAG

当方ペットタバコなしではありますが、あくまでも個人保管品になりますのでニオイホコリ等、神経質な方は購入をお控えください。

美品 ポーター クラシック ミニ ヘルメット バッグ ショルダー カーキ 旅行



DOLCE&GABBANAショルダーバッグ



GUCCI グッチ ウエストポーチ 美品

相場よりお安く出品しております。

希少ヴィヴィアンウエストウッド ワンショルダー ヒロープ ブラック ボディバッグ

ぜひこの機会に購入お願い致します。

商品の情報 ブランド アークテリクス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

アークテリクスのショルダーバッグ、ミストラル16になります。作りとしてはMessenger Bag メッセンジャーバッグやボディバッグ、スリングバッグ Sling Bagっぽい感じもあります。最近のOakleyやNike Acg、Goodenough、Burton Ak Idiom、Analogなどのアーカイブテック系ファッションに合うと思います。Quiver クイバー、Arro アロー 8などもワンショルダーバックとして人気ですがこちらもマイナーではありますがより機能的でかっこいいのでおすすめです。現在廃盤のMistralでさらに希少なサイズの16、またカラーに関してもほぼ出回っていないと思います。＊ミストラル8を16と言って出品している方もいるのでご注意ください。(傍目には分かりにくいので実寸のサイズを参考にされるといいと思います。)黒やグレーはよく出品されているのを見るので、他と差をつけるためにもこちらのカラーに挑戦されてはいかがでしょうか。現在30000円前後で取引されておりますが、早めに手放したいため相場よりお安くしております。値下げ希望などございましたらお気軽にコメントください。できる限りですが対応させていただきます。サイズ:縦48cm横53cmどちらも最大の場所を測っております。カラー:Red 赤写真写りでナイロンの反射で色褪せて見えますが、特に色褪せなどは見られません。状態：目立った傷や汚れなし全体的にに軽微な使用感がございます。肩紐のパッド裏が若干毛羽立っています。バッグ裏のパッドが一部白い跡がついています。特徴：使いこなせないほどのポケットの数量です。また入れ口がチャックではなく巻いて閉じるタイプ、ロールトップのものになります。ジップよりも防水性が高くなります。紛失しがちな腰紐も付属しております。品質タグはまだ日本に代理店がなかった頃のものとなっております。(ファーストロット？は「フィリピンで作られる」など日本語の表記に違和感があります。故にむしろ本物の証であると言えます。)当方ペットタバコなしではありますが、あくまでも個人保管品になりますのでニオイホコリ等、神経質な方は購入をお控えください。相場よりお安く出品しております。ぜひこの機会に購入お願い致します。

商品の情報 ブランド アークテリクス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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