【ブランド】FAITH CONNEXION (フェイスコネクション)

【サイズ】S

肩幅50cm 身幅60cm 着丈84cm 袖丈27cm

多少の誤差はご了承ください。

オーバーサイズシルエットになります。

バンドTシャツのXL程度になります。

【カラー】ホワイト

【付属品】なし

【状態】中古品

高級クリーニング済みです。

ネックに薄い汚れありますが全体的には状態の良い中古品です。

一世を風靡したバルマンの元デザイナーChristophe Decarnin(クリストフ・デカルナン)が手掛けるブランド。

ロックのカルチャーを元にペイントや加工によりどこかアートを感じさせるデザインが特徴的。

※細かな点が気になる方はお控えください。

気になる点は質問をお願い致します。

※正規品しか購入しません。

疑うような方は購入しないでください。

FAITH CONNEXION

フェイスコネクション

BALMAIN

デカルナン

ジバンシー

GUCCI

グッチ

ヴァレンティノ

valentino

アンダーカバー

ルイヴィトン

ディオール

Dior

ラフシモンズ

Raf Simons

sacai

セリーヌ

supreme Tシャツ

シュプリーム Tシャツ

パームエンジェルス

オフホワイト

クロムハーツ

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 やや傷や汚れあり

【ブランド】FAITH CONNEXION (フェイスコネクション)【サイズ】S肩幅50cm 身幅60cm 着丈84cm 袖丈27cm多少の誤差はご了承ください。オーバーサイズシルエットになります。バンドTシャツのXL程度になります。【カラー】ホワイト【付属品】なし【状態】中古品高級クリーニング済みです。ネックに薄い汚れありますが全体的には状態の良い中古品です。一世を風靡したバルマンの元デザイナーChristophe Decarnin(クリストフ・デカルナン)が手掛けるブランド。ロックのカルチャーを元にペイントや加工によりどこかアートを感じさせるデザインが特徴的。※細かな点が気になる方はお控えください。気になる点は質問をお願い致します。※正規品しか購入しません。疑うような方は購入しないでください。FAITH CONNEXIONフェイスコネクションBALMAINデカルナンジバンシーGUCCIグッチヴァレンティノ valentinoアンダーカバールイヴィトンディオールDiorラフシモンズRaf Simonssacaiセリーヌsupreme Tシャツシュプリーム Tシャツパームエンジェルスオフホワイトクロムハーツ

