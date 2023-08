■ブランド:FILA

定価 47000円

FAT XCAM SOUTHPOLE ダウンジャケット 中綿ジャケット



■モデル:FS2DJE4601X

■色:black

(カラーは、モニターの仕様や解像度に応じて若干の違いがあることがあります。)

■サイズ:サイズ表ご参考

-商品の実際の測定サイズや製品の材料特性との位置に応じて、若干の誤差がある場合があります。

■素材:POLYESTER 100% / COTTON100%

ダウン80%+フェザー20%

■製造国:Vietnam

90のサイズ詳細

着丈: 68.0cm 肩幅: 55.0cm 胸囲: 135.0cm 袖丈: 65.0cm

95のサイズ詳細

着丈: 70.0cm 肩幅: 57.0cm 胸囲: 140.0cm 袖丈: 66.0cm

100のサイズ詳細

着丈: 72.0cm 肩幅: 59.0cm 胸囲: 145.0cm 袖丈: 67.0cm

105のサイズ詳細

着丈: 72.2cm 肩幅: 61.0cm 胸囲: 150.0cm 袖丈: 68.0cm

#ダウンジャケット

商品の情報 商品のサイズ L ブランド フィラ 商品の状態 新品、未使用

