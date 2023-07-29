可愛いクリスマスツリーやギフトが！ 手紡ぎ糸 毛糸(c-1505 生地/糸

※コメントからお願い致します(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)
A14 素材糸 毛糸
なる様 ご確認用
♡スラブ×スパイラル
kittychanさん専用 ハローキティ
一点物になります¨̮♡
とっこ様専用ページ
【レア】marimekko マリメッコ コットンファブリック MAIJA
ご覧頂きありがとうございます。
Hoooked RIBBONXL 人気カラー 6玉セット
こちらはカセになっています。
入荷したオーダー用生地見本
スイス製 ヴィンテージ生地 シルクシフォン エメラルドグリーン
※初めにコメントでの購入希望者様が優先になります
1点限り‼️新作✨USA直輸入‼️ USA 生地 アレキサンダーヘンリー クリスマス
※1点のみご購入の方はお値段を変更致します
❤おまとめ専用1510.浴衣生地？ 反物から切り売り
※2点目から100円引きです¨̮♡
So☆Mama様専用ページ
maple and a fabric メープル ニット生地セット
金額:￥1500
ℝ様専用
重量:52g
生地 タンバリンブルー
素材:wool
終わり ミナペルホネン runrunrun pink プリント生地 はぎれ
色:画像参照
777様専用★マゼンダピンク★205dsニッピ181
マリメッコ marimekko 生地 水色サテン
ちょっと使いにどうでしょうか？*ˊᵕˋ*
アンティーク布 古布 生地 インテリア アジアン 雑貨
色の見え方が多少異なる場合がございます。
The Rose様専用✨ 有松絞り☆藍染木綿反物☆キングサイズ 490
予めご了承くださいm(_ _)m
みーさん様用 ハギレ No. 338
翔猿 新品反物 相撲 非売品 ⭐︎おまけ付⭐︎
手紡ぎ
ミナペルホネン 風呂敷 ちょう グレー
毛糸
アフリカ布お纏めasaki様
染糸
C2 6.5 handmade.bib.hars様
アートヤーン
古布2567 正絹 江戸縮緬 かなり細かい宝尽くし
変わり糸
れ。様専用 オーダーページ
引き揃え糸
ハマナカアイリー（32、110 27 31 20 19 33 ）専用
ウィービングタペストリー
ICHI☆夜さん専用
【T-407】手染め糸 ファンシーヤーン 素材糸 毛糸
#cocoyarn
薔薇の刺繍が、施されている生地です。
ジョリーポム Joli Pomme 廃盤生地 妖精物語
※コメントからお願い致します(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)♡スラブ×スパイラル一点物になります¨̮♡ご覧頂きありがとうございます。こちらはカセになっています。※初めにコメントでの購入希望者様が優先になります※1点のみご購入の方はお値段を変更致します※2点目から100円引きです¨̮♡金額:￥1500重量:52g素材:wool 色:画像参照ちょっと使いにどうでしょうか？*ˊᵕˋ*色の見え方が多少異なる場合がございます。予めご了承くださいm(_ _)m手紡ぎ毛糸染糸アートヤーン変わり糸引き揃え糸ウィービングタペストリー#cocoyarn