SixTONES アルバム 1ST 原石盤/音色盤/通常盤

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

1ST 3形態のまとめ売りになります。全て開封済みですが、CDやDVDを再生したのは初回盤Bの音色盤のみになります。外袋に傷は入っていますが本体は再生していないものがほとんどですので、美品かと思います。暗所にて保管しておりましたが素人管理のため神経質な方はご遠慮ください。プチプチで梱包しての発送になります。SixTONES#SixTONES #CD・DVD

