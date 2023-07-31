最安価格 ロンT 激レア WEST 2000年代ヴィンテージ CHOPPERS COAST Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

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アメリカ「ウェスト・コーストチョッパーズ」はカスタムビルダーとして1990年より実績を上げてきたブランドです。著名人ではキアヌ・リーブス、元NBA選手シャキール・オニールやミュージック界のレジェンドKid Rockも惚れ込み依頼をしたほどです。

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商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 やや傷や汚れあり

デザイン違いですが俳優の菅田将暉さんも着用されています。WEST COAST CHOPPERS:ウエストコーストチョッパーズアメリカ「ウェスト・コーストチョッパーズ」はカスタムビルダーとして1990年より実績を上げてきたブランドです。著名人ではキアヌ・リーブス、元NBA選手シャキール・オニールやミュージック界のレジェンドKid Rockも惚れ込み依頼をしたほどです。00s vintage long sleeve shirt身幅59着丈（襟タグ付け根から計測）75肩幅58袖丈64多少の誤差はご了承ください。丸胴ボディビンテージ特有の使用感色褪せがあります。古い物なので他に見落としがあった場合はご容赦ください。他にもバンドTシャツ、ラップTシャツ、映画Tシャツ、アートTシャツなど出品していますので、良かったらご覧ください！ハーレーダビッドソン harley davidson 3d emblem インディペンデント amrican thunder アメリカンサンダー リキッドブルー fashion victim liquid blue 好きな方もいかがですか？No.2305-9

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