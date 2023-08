◎プロフィールのご一読よろしくお願いします◎

◆商品情報

メーカー:DUNLOP/ダンロップ

モデル:XXIO 7代目

年式:2012

番手: 1 /12.5°

本数:1

シャフト:XXIO MP700

フレックス:L

付属品:無し

性別・利き腕:女性・右

◆状態

使用に伴う小傷やスレなどありますが、問題なくご使用頂けます。

ヘッド、シャフトについてはメラミンスポンジで汚れを落としております。

※落ち切らない汚れが残る場合がございます。

※あくまで中古品となります。

◆値引きについて

・対応不可の商品もございますm(__)m

・希望金額の提示がある場合のみ、返信させていただきます。

・やりとりの途中であっても、購入者様優先とさせていただいております。

◆検索

XXIO

ゴルフ

ゴルフセット

アイアン

アイアンセット

ドライバー

フェアウェイ

ユーティリティ

商品の情報 ブランド ダンロップ 商品の状態 やや傷や汚れあり

