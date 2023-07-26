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公式の ボッテガヴェネタ　メッセンジャーバッグ メッセンジャーバッグ

商品の説明

カラー···ブラック
【オールレザー】COACH 70226 2WAY メッセンジャー ビジネス
素材···本革(柔らかい革です)
SPACE AGE TECHNOLOGIES el barto 美品

BRIEFING × BEAMS PLUS 別注メッセンジャーバッグ
ボッテガヴェネタのメッセンジャーバッグになります。使用頻度もかなり少なくまだまだ使える商品になります。両サイドの口は折り畳んでマグネットで閉めるかたちになっております。付属品は保存袋になります。
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サイズは全体で約25cm×26cmになります。
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折りたたんだときは約25cm×18cmになります。
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ボッテガヴェネタ　メッセンジャーバッグ
購入は大丸百貨店で購入しました。
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15.6万ぐらいだったと記憶しております。

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商品の情報

ブランドボッテガヴェネタ
商品の状態目立った傷や汚れなし

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【オールレザー】COACH 70226 2WAY メッセンジャー ビジネス
カラー···ブラック素材···本革(柔らかい革です)ボッテガヴェネタのメッセンジャーバッグになります。使用頻度もかなり少なくまだまだ使える商品になります。両サイドの口は折り畳んでマグネットで閉めるかたちになっております。付属品は保存袋になります。サイズは全体で約25cm×26cmになります。折りたたんだときは約25cm×18cmになります。購入は大丸百貨店で購入しました。15.6万ぐらいだったと記憶しております。

商品の情報

ブランドボッテガヴェネタ
商品の状態目立った傷や汚れなし

公式の ボッテガヴェネタ　メッセンジャーバッグ メッセンジャーバッグ

27分钟前

公式の ボッテガヴェネタ　メッセンジャーバッグ メッセンジャーバッグ

¥84,500 ¥44,785

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