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2022セール NIKE Air Force 1 Serena W エアフォース1 スニーカー

商品の説明

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商品の情報

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★プロフィールお読み下さい★AIRFORCE1 LXX エアフォース1 セリーナウィリアムズNike x Serena Williams 'Air Force 1 Low LXX' スニーカー新品未使用海外より購入したため、箱などにダメージあります。サイズ…24.5自宅保管になるため神経質な方はご遠慮下さいm(__)mお値下げはごめんなさいm(._.)mゆうゆう⇄らくらくメルカリ便の変更あります。カラー···ホワイト

商品の情報

商品のサイズ24.5cm
ブランドナイキ
商品の状態新品、未使用

2022セール NIKE Air Force 1 Serena W エアフォース1 スニーカー

47分钟前

2022セール NIKE Air Force 1 Serena W エアフォース1 スニーカー

¥21,000 ¥11,760

(税込) 送料込み
8
8
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商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

85036

 1943

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (8)

85036
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