【オンラインショップ】 希少★ドラえもん★セル画 キャラクターグッズ

数十年前に業界関係者より譲られた藤子不二雄作品『ドラえもん』のセル画。

背景手描き付き。

経年により多少の劣化ありますが大変貴重な物となります。

※『クレヨンしんちゃん』のセル画も出品していますので同時購入でディスカウント可能ですのでお問い合わせお待ちしております。

#アニメ

#漫画

#tvアニメ

#キャラクター

#doraemon

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

