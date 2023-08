【全商品オープニング価格 特別価格】 Raquel Allegra レディース春夏スカートロング ロングスカート

LIBERTE.(リベルテ)

Ameri VINTAGE スカーフドッキングラップスカート

ご覧頂きありがとうございます✨

#Liberte

↑↑↑

〰︎〰︎〰︎〰︎〰︎〰︎〰︎〰︎〰︎〰︎〰︎〰︎〰︎

【商品詳細】

〈ブランド〉Raquel Allegra

〈定価〉72,600円(税込)

〈カラー〉ブラック

〈サイズ〉Free

〈状態〉新品未使用、タグ付き

〰︎〰︎〰︎〰︎〰︎〰︎〰︎〰︎〰︎〰︎〰︎〰︎〰︎

ケイトスペードニューヨーク キルフルイドスカートロング02

#スカート #ロングスカート #黒スカート #ブラック #黒ロングスカート

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

