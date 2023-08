NIKE LAB×SACAI/DUNK LUX SP

NIKE LAB×SACAI/DUNK LUX SP2015年発売モデルSACAI限定 コラボレーションモデル2回屋外で着用しました。箱にも傷があります。やや汚れがあります。あらかじめご理解ご了承いただける方のご購入をお願いします。【商品の状態】2回屋外で着用。靴底などに汚れあり。箱傷あり。【サイズ】25cmカラー···ホワイトスニーカー型···ハイカット(High)

