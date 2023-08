ご覧頂き有難うございます!

21SS UNITED ARROWS テーラードジャケット ダブル 44

こちらはUSED品の出品になります!

⚪商品名

希少デザイン

⚪ブランド

LOVELESS ラブレス

⚪サイズ L

・表記サイズ L

・肩幅45

・身幅50

・着丈72

・袖丈62

※平置きで採寸しております。

多少の誤差がある場合がございます。

⚪カラー・素材

ネイビー

⚪コンディション 【A】

LOVELESSのタキシード調、テーラードジャケット、胸元のドクロ刺繍が個性的で裏地にもLOVELESSロゴが施された拘りの1着!

着用感少なく、美品になります。

この機会に是非どうぞ!

・ホームクリーニング済み

【S】ほぼ新品、極美品

【A】使用感少なく、状態の良い商品

【B】使用感はありますが、目立つダメージや大きな汚れがない商品

【C】使用感があり、多少のダメージがある商品

【D】使用感があり、大きなダメージがある商品

※基本、全てUSED品になりますので、多少の使用感、毛玉、匂い等がある場合がございます。

リユースにご理解ある方のみ、お買い求め頂けますと幸いです。

即購入可能です!

出来るだけ気持ち良く受け取って、

喜んで頂けるように注意して発送致しますが

梱包の際、圧縮して発送する場合がございます。

保管や発送時によるたたみジワはご容赦くださいませ。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ラブレス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

