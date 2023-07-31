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【レビューを書けば送料当店負担】 Lotus 1L Bトランペットマウスピース 管楽器

商品の説明

ロータスのトランペットマウスピースです。
プラ製フリューゲルホルン Cool Wind FH-200 金色 完動品 洗浄済

新品未使用　ヤナギサワ　ヤニーシクス　リガチャー
サイズ　1L
【hataya company様専用】YAMAHA トランペットYTR1335
材質　ブロンズ、銀メッキ
SELMER BARITONE SAXOPHONE-S80 C＊
サテンカップです。
RIGOUTAT RIEC オーボエ リグータ リーク

【メンテナンス品】YAMAHA アルトサックス YAS-23
試奏程度です。リムに傷や凹みなし
YAS-62 選定書付き 6月末まで アルトサックス

YAMAHA YTR-136 ヤマハ トランペット ハードケース付き
よろしくお願いいたします。
価格改正■ムラマツフルートPTPオフセットC足部管
種類···トランペット
プロテック PROTEC テナーサックス用セミハードケース ブラック
アクセサリー・パーツ···マウスピース

希少☆オットーリンク　ソプラノ用　ヴィンテージ・スラント

商品の情報

ブランドロータス
商品の状態未使用に近い

＊ ソレイル アルトサックス＊

シルバースタインSilverstein ESTRO GoldメタルS EG02A
ロータスのトランペットマウスピースです。サイズ　1L材質　ブロンズ、銀メッキサテンカップです。試奏程度です。リムに傷や凹みなしよろしくお願いいたします。種類···トランペットアクセサリー・パーツ···マウスピース

商品の情報

ブランドロータス
商品の状態未使用に近い

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11分钟前

【レビューを書けば送料当店負担】 Lotus 1L Bトランペットマウスピース 管楽器

¥19,900 ¥14,925

(税込) 送料込み
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出品者

d8982253e

 1789

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d8982253e
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