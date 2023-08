2007年9月から刊行されたデアゴスティーニの「蒸気機関車C62を作る」の完成品とマガジンのセットです。

本来は金色の真鍮製ですが、黒染液で黒く着色いたしました。

鉄道模型製作は初めての素人が作ったものであり、細部のクオリティは高いとはとても言えませんし、黒染液による金属着色も初体験だったので、キレイに仕上がっていない箇所が多々あるのは事実です。

完成後数年間は部屋の中に飾っていましたが、その後は梱包した状態で倉庫に収納していました。また、転勤による数回の引っ越しの際に、本体にも損傷部がある可能性もあり、ディスプレイ用の木製の土台部や木枠には複数のキズ(写真以外にもいくつかあり)があり、アクリル板もかなりキズついています。

塗装、細部、接合部の他、ディスプレイケースを含め、クオリティの低い部分や破損部については購入後にご自身で補修をしていただく必要があります。

該当箇所全ての写真をご覧いただきたいのですが、掲載できる写真の数に限りがあることもあり、一部しかご紹介できないことにつき、予めご了承下さい。

なお、この鉄道模型には複数のギミックが用意されています。走行音と警笛のサウンドは問題なく音が鳴りますが、ヘッドライトと車輪回転用のモーターについては動作しません。

断線かもしれませんし、モーター自体が故障しているのかもしれませんが、私には判断できませんでした。いずれにしても、ギミックを正常に作動させるためには、購入後にご自身で補修やメンテナンスをしていただく必要があることも、予めご了承願います。

高いクオリティや完全なギミックには拘らない方であれば、そのまま飾るという選択肢もあり得るかもしれませんが、ご購入いただいた後に、ご自身で補修等を行っていただける方にご購入いただいた方が良いと考えています。

最後に、配送方法を模索しましたが、どうしても安全に配送することは難しいと判断いたしましたので、さいたま市近辺まで引き取りに来ていただける方に限定させていただきます。都合を合わせてどこかで待ち合わせをして、直接の手渡しとさせていただきます。

ディスプレイケースサイズ

全長 約110cm

高さ 約 32cm

全幅 約 21cm

以上の点を十分ご理解の上でご購入ください。なお、ご不明な点につきましてはご購入前にご確認ください。

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

