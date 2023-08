BurtonのGore-Texのスノーボードウェア

上下セットアップです。

Burton Gore-Tex スノーボード ウェア 上下セットアップ

レディース用です。

1シーズン着用しました。

NIKWAXで洗濯&撥水加工済みです。

Burton Gore-Tex スノーボード ウェア 上下セットアップ



色が淡いピンクなので、少し汚れが目立ちます。

画像を参照してください。

中古品であることをご理解ください。

Burton Gore-Tex スノーボード ウェア 上下セットアップ



フードにファーが付いていて、取り外し可能です。

裏地も花柄でかわいいです。

Burton Gore-Tex スノーボード ウェア 上下セットアップ

上下ともパウダーガード付いてます。

ジャケットにスマフォやリフト券が収納できるケースが付いています。

ビブパンツにもコインケースが付いています。

Burton Gore-Tex スノーボード ウェア 上下セットアップ



サイズは以下の通りです。

Women's Burton Gore-Tex Zenana Jacket

Burton Gore-Tex スノーボード ウェア 上下セットアップ

カラー:Dusty Pink

サイズ:S

着丈 79.0cm

Burton Gore-Tex スノーボード ウェア 上下セットアップ

肩幅 42.0cm

身幅 51.0cm

袖丈 60.0cm

Burton Gore-Tex スノーボード ウェア 上下セットアップ

Women's Burton Gore-Tex Zealous Bib Pant

カラー:Dusty Pink

サイズ:S

Burton Gore-Tex スノーボード ウェア 上下セットアップ

ウエスト周り 88.0cm

ヒップ周り 94.0cm

股下 73.0cm

膝周 38.0cm

Burton Gore-Tex スノーボード ウェア 上下セットアップ

裾周り 52.0cm

商品の情報 商品のサイズ S ブランド バートン 商品の状態 やや傷や汚れあり

BurtonのGore-Texのスノーボードウェア上下セットアップです。レディース用です。1シーズン着用しました。NIKWAXで洗濯&撥水加工済みです。色が淡いピンクなので、少し汚れが目立ちます。画像を参照してください。中古品であることをご理解ください。フードにファーが付いていて、取り外し可能です。裏地も花柄でかわいいです。上下ともパウダーガード付いてます。ジャケットにスマフォやリフト券が収納できるケースが付いています。ビブパンツにもコインケースが付いています。サイズは以下の通りです。Women's Burton Gore-Tex Zenana Jacketカラー:Dusty Pinkサイズ:S着丈 79.0cm肩幅 42.0cm身幅 51.0cm袖丈 60.0cmWomen's Burton Gore-Tex Zealous Bib Pantカラー:Dusty Pinkサイズ:Sウエスト周り 88.0cmヒップ周り 94.0cm股下 73.0cm膝周 38.0cm裾周り 52.0cm

