ラッツ ジップアップパーカー 黒 S

希少サイズのSとなります。

キムタクが着用しているデザインで

今後このパーカーも着用となると更に高騰するであろう商品となります。新品未開封 全国即完売の商品

着用画像170cm Mサイズ着用となります。参考までに。

9.5オンスのコットン裏毛の生地を使用したジップアップフーデッド。左胸にSENSE OF SOLIDARITYのネームを刺繍プリント、バックはラバープリント。両袖にはブランドメッセージをラバープリントし、左袖にワンポイントのRATモチーフをエンブロイダリーしたデザイン。ライトアウターとしても、インナーとしても活躍するアイテム。レギュラーフィットシルエット。

キムタク着

RATS15周年記念

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ラッツ 商品の状態 新品、未使用

ラッツ ジップアップパーカー 黒 S希少サイズのSとなります。キムタクが着用しているデザインで今後このパーカーも着用となると更に高騰するであろう商品となります。新品未開封 全国即完売の商品着用画像170cm Mサイズ着用となります。参考までに。9.5オンスのコットン裏毛の生地を使用したジップアップフーデッド。左胸にSENSE OF SOLIDARITYのネームを刺繍プリント、バックはラバープリント。両袖にはブランドメッセージをラバープリントし、左袖にワンポイントのRATモチーフをエンブロイダリーしたデザイン。ライトアウターとしても、インナーとしても活躍するアイテム。レギュラーフィットシルエット。キムタク着RATS15周年記念CHALLENGERサブカルチャーFULLBLOOD BAPE human madeNEIGHBORHOOD 23ssヒューマンメードヒューマンメイドwtaps ストゥーシーネイバーフッド undercover アディダスダンク パンダチャレンジャーダンクsupremeneighborhoodエイプバウンティーハンターBXHシュプリーム八王子リフォームm&mRATS PORKCHOPポークチョップアンダーカバーダブルタップスsupremeウィンダンシーwind and SEAボックスロゴジョーダン1BOXLOGONEIGHBORHOOD マスターマインドヒステリックグラマーフラグメント長瀬智也藤原ヒロシ

