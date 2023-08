下記のハッシュタグをタップ後、

『販売中のみ表示』に☑して頂けますと

現在購入可能な商品のみを絞り込んでご覧頂けます。

#コリーブのシャツ

#コリーブ商品一覧

brand…

ラルフローレン

item…

長袖シャツ

ボタンダウンシャツ

BDシャツ

白シャツ

data…

刺繍デザイン

胸ポケット付き

※大手ブランド取り扱い店(AACD加盟店)にて購入しました。(真贋鑑定済みの正規品となります。)

condition…目立つ汚れやダメージはありません。

※あくまでも一度人の手に渡った古着、個人宅での保管品となります。予めご了承ください。

color… 白 ホワイト

※お使いのモニターの設定、環境などにより実際の商品と色味が異なる場合がございます。

material…画像参照

size… M

※海外サイズの為、ワンサイズ上の「Lサイズ」のカテゴリーとさせて頂きました。

※ブランド、時代性、製造国によりサイズ感は異なります。表記サイズはあくまでも目安として、必ず、下記の実寸でのご判断をお願い致します。

実寸(約)

肩幅 48㎝(肩先の端と端を直線)

身幅 59㎝(脇下の縫い目を直線)

着丈 81.5㎝(襟ぐり中央から裾まで)

袖丈 66㎝(肩先から袖先まで)

※素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。

値下げ交渉大歓迎(下記の条件付き)

※当アカウントのフォロー

※具体的な金額の提示

※即購入、迅速決済

が可能な方に限らせて頂きます。

専用ページ/取り置き…不可

メルカリの利用規約に基づきまして原則「早いもの勝ち」です。

※コメント欄で交渉中、価格変更後であっても、先にお手続きされた方とお取引きさせて頂きます。

(コメントのやり取りは「いいね」を押した方に通知されるシステムの為、確実に購入されたい方は「値下げ交渉無しの即購入」をお勧め致します。)

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

