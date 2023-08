【安心発送】 Wide ゴルフィッカーズgolfickers Stretch -Olive T Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

ブランド…ゴルフィッカーズ、golfickers

サイズ…M

カラー…オリーブ、カーキ系

状態…新品タグ付き

即完売した、ゴルフィッカーズのTシャツです。

今でも完売中です。

ストレッチの効いたワイドシルエットTシャツです。ポリエステル100%の速乾性のある生地なので、練習用としても最適ですが…モックネックやポロシャツなどと重ね着すれば、ラウンドにも使用できます。裾下には風の侵入やウェアのバタつき・シルエットを調整できるアジャスターつき。

★EGGSHELL STICKERS社の特製ステッカー配布は終了いたしました。

〈カラー〉オリーブ

〈素 材〉ポリエステル 100% マイクロリップストップ(4WAYストレッチ)

〈サイズ詳細〉

[M]……身丈70・身幅58・肩幅54・袖丈24

[L]……身丈73・身幅62・肩幅56・袖丈25

[XL]……身丈76・身幅64・肩幅58・袖丈26

※単位cm ※平置き時カラー···グリーン

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

季節感···春、夏、秋、冬

メンズ レディース

ゴルフウェア ゴルフ GOLF

#ハチヤーズ

#ブリーフィング

#ブリーフィングレディース

#BRIEFING

#レディースゴルフウエア

#メンズゴルフウェア

#ジェイリンドバーグ

#JLINDBERG

#パーリーゲイツ

#PEARLYGATES

#デサント

#デサントゴルフ

#PXG

#テーラーメイド

#マークアンドロナ

#アルチビオ

#ビームス

#ブリーフィングゴルフ

#ゴルフウエア

#ゴルフウエアレディース

#ムータゴルフ

#ムータ

#ニューエラゴルフ

#muta

#ムータマリン

#ジーフォア

#トリーバーチ

#トリースポーツ

#エフィカス

#エフィカスブラン

#マルボンゴルフ

#ラフアンドスウェル

#マルボンゴルフ

#マルボン

#マルボンレディース

#waac

#韓国ゴルフウエア

#韓国ゴルフ

#韓国ウエア

商品の情報 商品のサイズ M ブランド パーリーゲイツ 商品の状態 新品、未使用

