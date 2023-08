こちらの「HUGH」は「AUBERCY」の中でも数少ないハイアンクルデザインのレースアップブーツ。

フランス靴らしいセミスクエアトゥの美しいフォルムがエレガントなデザインです。

アッパーにはフランスの名門タンナーDU PUY(デュプイ)社の最高級ボックスカーフを採用。 製法は「BLAKE 2C」マッケイ製法を採用したヒドゥンチャネル仕上げ。 マッケイ製法は、甲革と本底を貼り合わせた後、甲革、中底、本底を一緒に通し縫いをします。 構造がシンプルなため、アッパーとソールに一体感があり、軽くて底の返りが良いのが特徴です。

ブランド: AUBERCY オーベルシー

モデル: HUGH

原産国:イタリア

カラー:ブラック

素材: Du Puy Vitello / Leather Sole / Macky Method

サイズ:7E(25.5cm程)

ソール全長28cm ヒール高さ2.5cm 高さ17cm

状態:新品未使用品

付属品:箱、保存袋、変え紐

購入時期:2021年

購入価格:198,000円(税込)

購入店舗: Alto e Diritto / アルト エ デリット

カラーブラック

AUBERCY オーベルシー レースアップブーツ HUGH ブラック 7

シューズ丈ミドル

ヒール高さ0~3cm

ブーツ型レースアップ

履き口紐

素材本革

柄・デザイン無地

ユニオンインペリアル等がお好きな方におすすめです。

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド オーベルシー 商品の状態 新品、未使用

