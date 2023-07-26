新版 ver 床上手　SOTE TheArth SOTE2023 × テーブル/チェア

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アウトドアテーブル キャンプテーブル 120*50cm ワイドサイズ1021
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2脚セット ヘリノックス タクティカルスウィベルチェア コヨーテ
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TheArth × SOTE2023 床上手 SOTE ver. TheArthの大人気アイテム”床上手さん”に、JERRY UKAIさんによるSOTE2023のグラフィックを豪華フルカラー仕様でプリントが施された、スペシャルバージョンになります。 【床上手さん】 TheArthの大人気商品の床上手さんは、 ソロキャンプでは豪華なテーブルに、グループキャンプではコンロ台として大活躍！物が少ない人はメインテーブルとしても使える万能なパレットです。
TheArth ざぁーす テーブル 新品未使用品
サイズ：W４７cm D３０cm（サイドバー含めて３４cm）H１.５cm 重量：約１kg
【希少カラー新品未使用】ノースフェイス TNF CAMP CHAIR 1脚
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