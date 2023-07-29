【国内即発送】 新品未使用 ナイキ エアジョーダン 3 レトロ OG ファイアレッド 2022 スニーカー

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新品未使用(箱、黒タグはございません。)
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ナイキ正規店(ES)で購入
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商品の情報
|商品のサイズ
|26.5cm
|ブランド
|エアジョーダン
|商品の状態
|新品、未使用
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Nike Air Jordan 3 Retro OG "Fire Red" (2022)ナイキ エアジョーダン 3 レトロ OG "ファイアレッド" (2022)DN3707-16026.5cm新品未使用(箱、黒タグはございません。)ナイキ正規店(ES)で購入
商品の情報
|商品のサイズ
|26.5cm
|ブランド
|エアジョーダン
|商品の状態
|新品、未使用