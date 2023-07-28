品質保証 BACK Coperni TO DRESS SHIRT FRONT ひざ丈ワンピース

柄・デザイン···ストライプ

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袖丈···長袖

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季節感···秋、冬

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コペルニが初めてパリコレでショーをした時のワンピースになります。

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中々日本に取り扱いのないブランドなのでお探しの方は是非。

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sisterで定価55000円で購入しました。

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背中が開いてて可愛いです

【KC様】ストロベリーフィールズ グレース ドレス

系統が変わったため出品します。

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商品の情報 商品のサイズ S ブランド トーガ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

柄・デザイン···ストライプ袖丈···長袖季節感···秋、冬コペルニ coperni 20AW ストライプドレスコペルニが初めてパリコレでショーをした時のワンピースになります。中々日本に取り扱いのないブランドなのでお探しの方は是非。sisterで定価55000円で購入しました。背中が開いてて可愛いです系統が変わったため出品します。litmus JOHN LAWRENCE SULLIVANMAISON MARGIELA TOGARAF SIMONSMARNI BALENCIAGALITTLEBIGACNEMaglianonamacheko littlebig ttt_msw コムデギャルソン allege balenciaga vetements neon sign y project john lawrence sullivan auralee unused midorikawa ダブレット エンダースキーマ uru クリスチャンダダ ユニバーサルプロダクツ ファセッタズム KAIKO マーティンローズ ザンダーゾウ yproject ニードルス アクネ acne チャールズジェフリーラバーボーイ ナマチェコ ドリスバンノッテン ラフシモンズ ナマチェコ

商品の情報 商品のサイズ S ブランド トーガ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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