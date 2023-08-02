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商品の説明
brand : new balance
YEEZY BOOST 350 V2 26㎝
model : M990TE3
NIKE AIR JORDAN 1 WHITE CEMENT 新品 27.0cm
color : Navy / Castlerock
28.5 adidas YEEZY BOOST 700 V2 "Vanta"
size : US8(26.0cm)
supreme nike エアフォース1スニーカー ホワイト
ナイキ2点セット ダンクハイ赤白 ズームフライ 7.2 サイズ27.5-28.5
ABCマート公式にて購入。
新品未使用 NEW BALANCE M991GBI
アスファルトで1時間ほど歩いたのみです。
【新品未使用】エアジョーダン1ハイ 黒×黄 パラン 28センチ
汚れもなく綺麗な状態だと思います。
REEBOK SHAQ ATTAQ 4 28cm リーボック シャックアタック4
シューズの方は領収書もおつけします。
STUSSY×NIKE バンダル HIGH×STUSSY
何卒宜しくお願い致します。
スラム ジャム × ナイキ ダンク ハイ ホワイト/クリア-ブラック
商品の情報
商品のサイズ
26cm
ブランド
ニューバランス
商品の状態
未使用に近い
新品未使用 ナイキ エアフォース1 パンダ 8
NIKE AIR FORCE 1 プエルトリコ29cm
コンバース カップヌードル 26.0センチ コンバース オールスター ハイカット
new balance 990v6 990BK6 27cm us9 27 992
Jordan 1 Mid SE "White/Hyper Royal/Red"
ナイキSB ダンク ハイ メイズ アンド ブラック
brand : new balancemodel : M990TE3color : Navy / Castlerocksize : US8(26.0cm)ABCマート公式にて購入。アスファルトで1時間ほど歩いたのみです。汚れもなく綺麗な状態だと思います。シューズの方は領収書もおつけします。何卒宜しくお願い致します。
商品の情報
商品のサイズ
26cm
ブランド
ニューバランス
商品の状態
未使用に近い
【コンビニ受取対応商品】 ニューバランス M990TE3 26.0cm US8 ほぼ未使用 スニーカー
375
10分钟前
【コンビニ受取対応商品】 ニューバランス M990TE3 26.0cm US8 ほぼ未使用 スニーカー
¥
29,000
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16,240
(税込) 送料込み
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カテゴリー
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靴
スニーカー
ニューバランス M990TE3 26.0cm US8 ほぼ未使用
商品の状態
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東京都
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1~3日で発送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
075e9e90
319
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【コンビニ受取対応商品】 ニューバランス M990TE3 26.0cm US8 ほぼ未使用 スニーカー
驚きの値段で アディダス OG INSTINCT スニーカー - iananthonyestates
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