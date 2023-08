最旬ダウン NIKE エアフォース1 DQ7583-600 26cm スニーカー

ナイキ エア フォース 1 '07 SE

nike W AIR FORCE 1 '07 SE

【品番】DQ7583-600

【カラー】 デザートベリー/バーガンディクラッシュ/ホワイト/ブラック

【サイズ】 26.0cm

【定価】13200円

新品、未使用、正規品、タグ付き

※箱は傷、凹みあり。

神経質な方のご購入はご遠慮ください。

このオリジナルのバスケットボールシューズで、ホリデーシーズンを盛り上げよう。 柔らかいフリースのアクセントや陽気なグラフィックなどの冬にぴったりのディテールで、80年代を象徴する構造やリングに触れずに決まるシュートのように美しいスタイルといった人気のデザインに、斬新なアレンジをプラスしました。

・贅沢なフリースのアクセント、高揚感のあるカラー、シュータンとインソールにあしらった新しいグラフィックで、冬を盛り上げるデザインを追求。

・丈夫なステッチから、傷ひとつない素材、カップソールのデザインまで、バックボードガラスよりも滑らかで丈夫なスタイルを演出。

・高いパフォーマンスが要求されるバスケットボール用としてデザインされたAirクッショニングにより、快適な履き心地を実現。

・クラシックなピボットサークルのパターンのラバーアウトソールで、トラクションと耐久性を強化。

・すっきりとしたローカットのパッド入り履き口は、抜群に快適。

エア フォース 1

バスケットボールの必須アイテムとして1982年に登場したエア フォース 1は、90年代には揺るぎない地位を確立。 ホワイトオンホワイトのすっきりとしたクラシックスタイルが、バスケットボールコートから街中に広がり、幅広い支持を集めました。 ヒップホップカルチャーにも着実に浸透し、限定のコラボレーションモデルやカラーも登場。エア フォース 1は世界中でアイコニックなスニーカーとなりました。 この定番アイテムから派生したバージョンは2,000以上。ファッション、音楽、スニーカーカルチャーに絶大な影響を与えています。

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

