【本物保証】 天皇皇后両陛下 奉祝金婚式記念硬貨 純銀100ｇ 旧貨幣/金貨/銀貨/記念硬貨

1974年天皇皇后両陛下の金婚式の記念硬貨です。
在位60年 一万円銀貨 パックに難あり
硬貨にはくすみ、汚れ、サビは全くありません。
天皇陛下御在位60年拾万円金貨
購入したままの状態です。
地方自治法施行60周年記念1000円銀貨幣プルーフ貨幣 4点セットです。
純銀100ｇ
準最高鑑定 2010 スイス 50フラン 大型銀貨 NGC 現代射撃祭 アーラウ
エカチェリーナ2世 貿易銀 1748年
こちらはお値引不可となります。
五角 甘粛省造 中華民国十七年
くまモンデビュー10周年記念 公式記念カラー金貨 発行限定2020点
#天皇皇后両陛下
p_pass様専地方自治法施行60周年記念千円銀貨幣 プルーフ貨幣セット 57枚
#純銀
2006年発行 パンダ銀貨 10元 1オンス
#純銀硬貨
韓国 紙幣 旧紙幣 ウォン札まとめ
#記念硬貨
バチカン市国 1998年 教皇パウロ２世 10000リラ 銀貨 ２枚
分類···銀貨
1847 ゴシッククラウン銀貨 アンデシモ ヴィクトリア エリザベス 英国…N
タイプ···大判
古銭 コイン 新十圓金貨 明治四十年 菊の花家紋 極美品
中国 青島5分 1909年
新幹線鉄道開業50周年記念千円銀貨幣プルーフ貨幣セット
鉄道開業150年記念プルーフ銀貨セット 未開封新品
47都道府県千円銀貨幣プルーフ貨幣セット 魅了的なおまけ付き
1974年天皇皇后両陛下の金婚式の記念硬貨です。硬貨にはくすみ、汚れ、サビは全くありません。購入したままの状態です。純銀100ｇ こちらはお値引不可となります。#天皇皇后両陛下#純銀#純銀硬貨#記念硬貨分類···銀貨タイプ···大判