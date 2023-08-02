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【本物保証】 天皇皇后両陛下 奉祝金婚式記念硬貨 純銀100ｇ 旧貨幣/金貨/銀貨/記念硬貨

商品の説明

1974年天皇皇后両陛下の金婚式の記念硬貨です。
在位60年　一万円銀貨　パックに難あり
硬貨にはくすみ、汚れ、サビは全くありません。
天皇陛下御在位60年拾万円金貨
購入したままの状態です。
地方自治法施行60周年記念1000円銀貨幣プルーフ貨幣 4点セットです。
純銀100ｇ
準最高鑑定 2010 スイス 50フラン 大型銀貨 NGC 現代射撃祭 アーラウ

エカチェリーナ2世　貿易銀　1748年
こちらはお値引不可となります。
五角 甘粛省造 中華民国十七年

くまモンデビュー10周年記念 公式記念カラー金貨 発行限定2020点
#天皇皇后両陛下
p_pass様専地方自治法施行60周年記念千円銀貨幣　プルーフ貨幣セット　57枚
#純銀
2006年発行 パンダ銀貨 10元 1オンス
#純銀硬貨
韓国 紙幣 旧紙幣 ウォン札まとめ
#記念硬貨
バチカン市国　1998年　教皇パウロ２世　10000リラ　銀貨　２枚
分類···銀貨
1847 ゴシッククラウン銀貨 アンデシモ ヴィクトリア エリザベス 英国…N
タイプ···大判

古銭　コイン　新十圓金貨　明治四十年　菊の花家紋　極美品

商品の情報

商品の状態未使用に近い

中国　青島5分　1909年

新幹線鉄道開業50周年記念千円銀貨幣プルーフ貨幣セット

鉄道開業150年記念プルーフ銀貨セット　未開封新品

47都道府県千円銀貨幣プルーフ貨幣セット　魅了的なおまけ付き
1974年天皇皇后両陛下の金婚式の記念硬貨です。硬貨にはくすみ、汚れ、サビは全くありません。購入したままの状態です。純銀100ｇ こちらはお値引不可となります。#天皇皇后両陛下#純銀#純銀硬貨#記念硬貨分類···銀貨タイプ···大判

商品の情報

商品の状態未使用に近い

【本物保証】 天皇皇后両陛下 奉祝金婚式記念硬貨 純銀100ｇ 旧貨幣/金貨/銀貨/記念硬貨

2分钟前

【本物保証】 天皇皇后両陛下 奉祝金婚式記念硬貨 純銀100ｇ 旧貨幣/金貨/銀貨/記念硬貨

¥15,000 ¥12,750

(税込) 送料込み
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f5a48ff980

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天皇皇后両陛下 奉祝金婚式記念硬貨 純銀100ｇ | ninanajjar.com

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天皇皇后両陛下 金婚式記念メダル 銅製

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