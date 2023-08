◇ご覧いただきまして有難うございます。

AAA 宇野実彩子 × Ravina ネックレス

◆自己紹介欄を必ずご覧いただきますようお願いいたします。(発送予定や休日、変更事項などある場合は記載しております。)

・切り抜き:ページ欠けなし。

・古い年代の絶版誌などは価格高騰しているものもあり、貴重な記事が多数ございます。

・ページ数の少ないもの以外、画像のものは記事の一部になります。グラビア、インタビュー共に読み応えのある切り抜きになっております。

・紙という性質上、経年のヤケ、読みシワ、折れ跡などある場合もございます。状態は概ね良好だと思います。

・記事の詳細はつけておりません。

・確認しておりますが、数枚の数え間違いやダブリ、チェックミスがあった場合はご容赦下さい。

・完全美品をお求めの方、神経質な方はご遠慮ください。

・タイトルに連番で番号が①②③(または(A)(B)(C)や(1)(2))など記載があり複数出品されている商品に関しまして重複している記事はございません。(例.①と(2)や①と(A)では重複あり)

#CCB

#笠浩二

CCB C-C-B 雑誌 切り抜き 110P ★貴重!ページ欠けなし!笠浩二

#渡辺英樹

#米川英之

グッズ種類...切り抜き

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

