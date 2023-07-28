【おトク】 Short forme wallet calf baby 折り財布

フォルメのショートウォレットです。
新品COACH 財布ラウンドファスナー
新品で買って一日だけ使用しました。
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自分に合わなかったので出品します。
LOUISVUITTON マカサー ミンドロ 折り財布 ヴィトン
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フルシェルコードバン ラウンドファスナー ブラック
カラー/ブラック×SHF
◆ カルティエ cartier ◆ 折り財布 新品未使用
サイズ/横約12.0cm×縦約9cm（開き時18.0cm）×厚み約2.0cm
ワイルドスワンズ ENO
素材/牛革/外側 Baby calf・内側 SHF Antique Brown
専用 wallet
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■新品 FUNNY サンセットビルフォード エレファント ウォレット
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LOUIS VUITTON 折り財布
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フォルメのショートウォレットです。新品で買って一日だけ使用しました。自分に合わなかったので出品します。カラー/ブラック×SHFサイズ/横約12.0cm×縦約9cm（開き時18.0cm）×厚み約2.0cm素材/牛革/外側 Baby calf・内側 SHF Antique Brownサイズ/横約12.0cm×縦約9cm（開き時18.0cm）×厚み約2.0cm#forme #フォルメ #shortwallet #ショートウォレット #babycalf #ベビーカーフ #ブラック