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【お買得！】 エアガンVSR-10 東京マルイ　スナイパーライフル トイガン

商品の説明

サバゲーでは未使用ですが、若干傷ありです。
マルゼンワルサーP38
改造も一切ございません。
東京マルイ AKX ガスブローバックライフル AKM ブラックカスタムモデル

東京マルイM1911A1コルトガバメント
付属品···可変スコープ1点、予備弾倉1点
コルト　ガバメント　モデル　.380オート
　　　　スリング1点、サイレンサー1点
東京マルイ　MWS スナイパーカスタム

ドラコマルフォイ　杖　ハリーポッター
ご質問、ご要望は気軽にお申し付け下さい。
東京マルイ GBB V10ウルトラコンパクト ほぼ新品

ウエスタンアームズ　コルト　デルタエリート　HWシルバー
メーカー···東京マルイ
MGC ウッズマン コルト マッチターゲット モデルガン 未発火
種類···エアガン
東京マルイ　mp7a1 ガス
トイガンとしての種類···エアコッキング
NOVEL ARMS SURE HIT432FR
対象年齢···18歳以上
vector optics ベクターオプティクス　キャリポス　ドットサイト
銃の種類···スナイパーライフル
東京マルイ ガスブローバックハンドガン HK45 エアガン
BB弾の重さ···0.2g

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商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

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サバゲーでは未使用ですが、若干傷ありです。改造も一切ございません。付属品···可変スコープ1点、予備弾倉1点　　　　スリング1点、サイレンサー1点ご質問、ご要望は気軽にお申し付け下さい。メーカー···東京マルイ種類···エアガントイガンとしての種類···エアコッキング対象年齢···18歳以上銃の種類···スナイパーライフルBB弾の重さ···0.2g

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商品の状態目立った傷や汚れなし

【お買得！】 エアガンVSR-10 東京マルイ　スナイパーライフル トイガン

53分钟前

【お買得！】 エアガンVSR-10 東京マルイ　スナイパーライフル トイガン

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(税込) 送料込み
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