通販でクリスマス PLEATS 【極美品】2007 PLEASE プリーツトップス 総柄 タンクトップ

2208264

▼ brand : プリーツプリーズイッセイミヤケ

▼ detail : 2007年モデル

▼ material : ポリエステル

▼ size : 3

実寸 (cm)

着丈 ≫ 50

* 着丈は襟の付け根から裾にかけて採寸。

* 平置き採寸です。若干の誤差はご容赦ください。

▼ 状態 :[S]ランク程度 * あくまでも主観です

SS : 新品未使用

S : 使用感が少ない良コンディション

A : 使用感はあるが、目立った汚れやダメージなし

B : 使用感があり、小程度の汚れやダメージ

C : 使用感があり、中程度の汚れやダメージ

D : 使用感があり、目立ったダメージ

E : 着用に支障のあるジャンク品

特記 : 極美品です。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド プリーツプリーズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

2208264▼ brand : プリーツプリーズイッセイミヤケ▼ detail : 2007年モデル▼ material : ポリエステル▼ size : 3実寸 (cm)着丈 ≫ 50* 着丈は襟の付け根から裾にかけて採寸。* 平置き採寸です。若干の誤差はご容赦ください。▼ 状態 :[S]ランク程度 * あくまでも主観ですSS : 新品未使用S : 使用感が少ない良コンディションA : 使用感はあるが、目立った汚れやダメージなしB : 使用感があり、小程度の汚れやダメージC : 使用感があり、中程度の汚れやダメージD : 使用感があり、目立ったダメージE : 着用に支障のあるジャンク品特記 : 極美品です。.

