By WalidMENS LEGGING / INDIGO■MATERIAL…100%COTTON■MADE IN UK SIZE M サイズとしては、ウエスト75から85程度。 紐によりさらにサイズ調節できると思います。 股上約46cm 股下約37cm 総丈約87.5cm ロークロッチのパンツです。By walidのvitageのパッチワークパンツなります。カラーはインディゴですが、黒のようなネイビーのような独特な色彩をもっています。刺し子の刺繍はネイビー針でおこなわれています。基本的にセールにはなりにくい商品だと思います。購入は東京の伊勢丹新宿店になります。定価は12円程度かそれ以上だったと思います。関西では24th AUGUSTなどで取り扱いがあるみたいです。そのほかでは代官山のLiftなとでも取り扱いがあった商品になります。こちらの商品ははアンティークの織物から作られています。織物の染色は手染めにて行われております。そのため全ての商品が一点物であり、二つ同じ物はありません。それを魅力の一つとして大切にしています。レングス等はご自身で(お直しなどでも)短くしてクロップドとしてもお使いいただけます。コメント中でも先に購入申請があった場合はそちらを優先します。神経質な方、アンティークやvitageにご理解のない方、はご入札をご遠慮ください。paul harnden toogood martin margiela PROPOSITION greg lauren rick owens ma+ jan jan taichi murakami archivio COMOLI ARAKI YUU ANSNAM CASEY CASEY Porter Classic ARTS&SCIENCE ENSOU KLASICA layer0 vintageなどのブランドが好きな方にお勧めです。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

