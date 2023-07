カラー...ブラック

柄・デザイン...無地

素材...表 本革

裏地 ナイロン・アセテート

中綿 ポリエステル

アウター形...シングル

季節感...春, 冬

品番…40287

ファイヤーパターンの刺繍が豪華な

90年代のライダースジャケットになります!

取り外されていることの多い

HARLEY-DAVIDSONフロントベルト有りです!

フロントベルトは絞る用ですので、短めになってます。

スレ(写真5枚目)あったので

革はお直し屋さんお願いしてあるので

スレによる色落ちは無くなっております。

襟の内側(布生地)の部分は色落ちありましたが

染め直しして貰いました!(写真5枚目)

内側はキルティングです

外側に3つ、左内ポケット1つありです。

保湿オイル塗ってあります。

気になること、見たいところ等々ありましたらお気軽にコメントください!

平置き素人の寸法計りになりますが、見たいところあれば採寸します。

#ハーレーダビットソン

#ライダース

#バイカー

#古着

#USED品

#HARLEY

#HARLEYDAVIDSON

#本革

#ファイヤーパターン

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ハーレーダビッドソン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

