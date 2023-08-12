美品 【新品・未開封】cubo ai Plusベビーセンサーパッド その他

2023年6月にお祝いでいただきましたが、既に同じものを所有しているためお譲りいたします。

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！！申し訳ありませんが、評価0の方とのお取引は控えさせていただきます！！

函館あおい認定こども園 制服、ジャージ、麦わら帽子 １２点セット



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定価18800円

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※CuboAi Plusスマートベビーモニターとペアリングする必要があります

中古 育児用スマートライト ainenne（あいねんね）本体



サイズは１１０㎝ですが小1まで着てたので細身のお子さんなら長く着れると思います♪

以下公式サイトより引用

美品 パナソニック ベビーモニター KX-HC705-W



【新品・未開封】cubo ai Plusベビーセンサーパッド

Cubo Ai ベビーセンサーパッドは、独自の微動検知アルゴリズムを導入し、お子様のマットレスから検出される動き（赤ちゃんの胸部と腹部の上下運動）を独自の微動検知データに変換します。パパとママは、CuboAi アプリで赤ちゃんの状態をリアルタイムで追跡できるので、安心感が高まります。

ヒッポファミリークラブ 多言語マテリアル1 SD06



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ママ&キッズ ベビーミルキーローション 380ml 6本

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

2023年6月にお祝いでいただきましたが、既に同じものを所有しているためお譲りいたします。！！申し訳ありませんが、評価0の方とのお取引は控えさせていただきます！！定価18800円※CuboAi Plusスマートベビーモニターとペアリングする必要があります以下公式サイトより引用Cubo Ai ベビーセンサーパッドは、独自の微動検知アルゴリズムを導入し、お子様のマットレスから検出される動き（赤ちゃんの胸部と腹部の上下運動）を独自の微動検知データに変換します。パパとママは、CuboAi アプリで赤ちゃんの状態をリアルタイムで追跡できるので、安心感が高まります。#見守りカメラ #ベビーカメラ #ベビーモニター#育児 #子育て #育児グッズ #カメラ #モニター #寝返り #新生児 #うつ伏せ #うつ伏せ寝 #cubo ai

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ランドセル 天使の羽